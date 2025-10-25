Аварія на магістральному водогоні: без води десятки населених пунктів на ТОТ Луганщини - ЦНС
Київ • УНН
На тимчасово окупованій Луганщині сталася чергова аварія на магістральному водогоні. Внаслідок колапсу без води залишилися десятки населених пунктів.
Чергова аварія на магістральному водогоні залишила без води десятки населених пунктів на тимчасово окупованій Луганщині. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що окупаційна "влада" визнає: подачу не відновлять щонайменше до 25 жовтня.
У "Луганскводі" - повний хаос: після серії звільнень управління взяли приїжджі росіяни, які не розуміють місцевої системи. Насосні станції працюють вручну, резерви вичерпано
Вказується, що внутрішні наради закінчуються скандалами - магістралі зношені на 80%, але окупанти забороняють говорити про реальні масштаби аварій.
Нагадаємо
На окупованих територіях України росіяни переводять насосні станції, що постачають воду до котелень, на забір її безпосередньо з водойм. Це створює загрозу здоров'ю людей та руйнує обладнання, що може призвести до аварій.
