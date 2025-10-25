Аварія на магістральному водогоні: без води десятки населених пунктів на ТОТ Луганщини - ЦНС

Чергова аварія на магістральному водогоні залишила без води десятки населених пунктів на тимчасово окупованій Луганщині. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), інформує УНН.

Зазначається, що окупаційна "влада" визнає: подачу не відновлять щонайменше до 25 жовтня.

У "Луганскводі" - повний хаос: після серії звільнень управління взяли приїжджі росіяни, які не розуміють місцевої системи. Насосні станції працюють вручну, резерви вичерпано