росіяни на ТОТ переводять насосні станції на забір води прямо з водойм
Київ • УНН
На тимчасово окупованих територіях України росіяни переводять насосні станції, що постачають воду до котелень, на забір її безпосередньо з водойм, наражаючи тим самим на небезпеку місцевих жителів. Про це інформує Центр національного спротиву (ЦНС), передає УНН.
Деталі
Зазначається, що росіяни переводять насосні станції, що подають воду в котельні, на забір її прямо з водойм.
Це називають "економією", але насправді створюють серйозну загрозу здоров’ю і безпеці людей
"Невідфільтрована вода може спричинити масові отруєння й поширення інфекцій. Вона руйнує обладнання, що загрожує аваріями і відключенням тепла взимку", - додали в ЦНС.
Нагадаємо
Окупаційна влада ввела режим надзвичайної ситуації регіонального характеру на окупованій території Донецької області. Це пов'язано з посухою, яка спричинила загибель сільськогосподарських культур у 10 районах.
