17:49 • 14618 перегляди
Чорнобильська АЕС опинилася у блекауті через ворожий обстріл - Міненерго
1 жовтня, 17:21 • 19744 перегляди
На Чернігівщині вводять графіки погодинних відключень світла
Ексклюзив
1 жовтня, 15:19 • 29322 перегляди
Антикорупційне чи Комерційне бюро? Чому справи НАБУ перетворюються на бізнес-розбірки
Ексклюзив
1 жовтня, 14:16 • 22971 перегляди
“Будуть неспроможні достатньо швидко реагувати на будь-яке загострення і на проблеми”: політолог оцінив, як шатдаун у США може вплинути на Україну
Ексклюзив
1 жовтня, 12:21 • 39843 перегляди
Парламентські вибори в Чехії: політолог пояснив, як вони вплинуть на Україну
1 жовтня, 10:38 • 24244 перегляди
Веніславський пояснив, чим корисний для держави дозвіл на виїзд з України чоловіків до 22 років і як він вплинув на мобілізацію
1 жовтня, 09:34 • 22279 перегляди
Президент доручив повну перевірку після загибелі 9 людей через негоду в ОдесіPhoto
Ексклюзив
1 жовтня, 06:00 • 54587 перегляди
Чи зростуть тарифи на електроенергію для населення у листопаді – відповідь МіненергоPhoto
1 жовтня, 05:57 • 41451 перегляди
Уряд США призупинив роботу вперше з 2019 року: хто отримає зарплату під час шатдауну, а хто - ні
1 жовтня, 05:47 • 32440 перегляди
Восьмиденний блекаут: в ЄС закликали рф вивести негайно всі свої сили із ЗАЕС та всієї України
росіяни на ТОТ переводять насосні станції на забір води прямо з водойм

Київ • УНН

 • 62 перегляди

На окупованих територіях України росіяни переводять насосні станції, що постачають воду до котелень, на забір її безпосередньо з водойм. Це створює загрозу здоров'ю людей та руйнує обладнання, що може призвести до аварій.

росіяни на ТОТ переводять насосні станції на забір води прямо з водойм

На тимчасово окупованих територіях України росіяни переводять насосні станції, що постачають воду до котелень, на забір її безпосередньо з водойм, наражаючи тим самим на небезпеку місцевих жителів. Про це інформує Центр національного спротиву (ЦНС), передає УНН

Деталі 

Зазначається, що росіяни переводять насосні станції, що подають воду в котельні, на забір її прямо з водойм.

Це називають "економією", але насправді створюють серйозну загрозу здоров’ю і безпеці людей

- йдеться у повідомленні. 

"Невідфільтрована вода може спричинити масові отруєння й поширення інфекцій. Вона руйнує обладнання, що загрожує аваріями і відключенням тепла взимку", - додали в ЦНС.

Нагадаємо

Окупаційна влада ввела режим надзвичайної ситуації регіонального характеру на окупованій території Донецької області. Це пов'язано з посухою, яка спричинила загибель сільськогосподарських культур у 10 районах.

Як уникнути інфекцій на тлі небезпечних злив: поради від Центру громадського здоров'я01.10.25, 20:02 • 2002 перегляди

Віта Зеленецька

Суспільство
Донецька область
Україна