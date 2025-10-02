$41.140.18
17:49 • 14621 просмотра
Чернобыльская АЭС оказалась в блэкауте из-за вражеского обстрела - Минэнерго
1 октября, 17:21 • 19752 просмотра
В Черниговской области вводят графики почасовых отключений света
Эксклюзив
1 октября, 15:19 • 29326 просмотра
Антикоррупционное или Коммерческое бюро? Почему дела НАБУ превращаются в бизнес-разборки
Эксклюзив
1 октября, 14:16 • 22975 просмотра
"Будут неспособны достаточно быстро реагировать на любое обострение и на проблемы": политолог оценил, как шатдаун в США может повлиять на Украину
Эксклюзив
1 октября, 12:21 • 39846 просмотра
Парламентские выборы в Чехии: политолог объяснил, как они повлияют на Украину
1 октября, 10:38 • 24246 просмотра
Вениславский объяснил, чем полезно для государства разрешение на выезд из Украины мужчин до 22 лет и как оно повлияло на мобилизацию
1 октября, 09:34 • 22280 просмотра
Президент поручил полную проверку после гибели 9 человек из-за непогоды в ОдессеPhoto
Эксклюзив
1 октября, 06:00 • 54587 просмотра
Вырастут ли тарифы на электроэнергию для населения в ноябре – ответ МинэнергоPhoto
1 октября, 05:57 • 41451 просмотра
Правительство США приостановило работу впервые с 2019 года: кто получит зарплату во время шатдауна, а кто - нет
1 октября, 05:47 • 32440 просмотра
Восьмидневный блэкаут: в ЕС призвали рф немедленно вывести все свои силы из ЗАЭС и всей Украины
россияне на ВОТ переводят насосные станции на забор воды прямо из водоемов

Киев • УНН

 • 66 просмотра

На оккупированных территориях Украины россияне переводят насосные станции, поставляющие воду в котельные, на забор ее непосредственно из водоемов. Это создает угрозу здоровью людей и разрушает оборудование, что может привести к авариям.

россияне на ВОТ переводят насосные станции на забор воды прямо из водоемов

На временно оккупированных территориях Украины россияне переводят насосные станции, поставляющие воду в котельные, на забор ее непосредственно из водоемов, подвергая тем самым опасности местных жителей. Об этом информирует Центр национального сопротивления (ЦНС), передает УНН

Детали 

Отмечается, что россияне переводят насосные станции, подающие воду в котельные, на забор ее прямо из водоемов.

Это называют "экономией", но на самом деле создают серьезную угрозу здоровью и безопасности людей

- говорится в сообщении. 

"Неотфильтрованная вода может вызвать массовые отравления и распространение инфекций. Она разрушает оборудование, что грозит авариями и отключением тепла зимой", - добавили в ЦНС.

Напомним

Оккупационные власти ввели режим чрезвычайной ситуации регионального характера на оккупированной территории Донецкой области. Это связано с засухой, которая повлекла гибель сельскохозяйственных культур в 10 районах.

Как избежать инфекций на фоне опасных ливней: советы от Центра общественного здоровья01.10.25, 20:02 • 2004 просмотра

Вита Зеленецкая

Общество
Донецкая область
Украина