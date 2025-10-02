россияне на ВОТ переводят насосные станции на забор воды прямо из водоемов
Киев • УНН
На оккупированных территориях Украины россияне переводят насосные станции, поставляющие воду в котельные, на забор ее непосредственно из водоемов. Это создает угрозу здоровью людей и разрушает оборудование, что может привести к авариям.
Детали
Отмечается, что россияне переводят насосные станции, подающие воду в котельные, на забор ее прямо из водоемов.
Это называют "экономией", но на самом деле создают серьезную угрозу здоровью и безопасности людей
"Неотфильтрованная вода может вызвать массовые отравления и распространение инфекций. Она разрушает оборудование, что грозит авариями и отключением тепла зимой", - добавили в ЦНС.
Напомним
Оккупационные власти ввели режим чрезвычайной ситуации регионального характера на оккупированной территории Донецкой области. Это связано с засухой, которая повлекла гибель сельскохозяйственных культур в 10 районах.
