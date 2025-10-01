Как избежать инфекций на фоне опасных ливней: советы от Центра общественного здоровья
Киев • УНН
Центр общественного здоровья Украины дал советы по избежанию инфекционных болезней после опасных ливней. Инструкция включает рекомендации по воде, пище, гигиене, жилью и вещам.
Советы касаются таких ключевых аспектов деятельности и сфер окружающей среды, как вода, еда, гигиена, жилье и вещи, передает УНН со ссылкой на Центр общественного здоровья Украины.
Детали
Отмечается, что опасные для здоровья возбудители инфекционных болезней со скотомогильников, кладбищ, или уборных и свалок могут попадать в жилища людей, в частности источников водоснабжения, колодцев.
В Центре общественного здоровья, в контексте противодействия инфекционным заболеваниям, выпустили инструкцию - как действовать в случае затопления.
Советы по потреблению воды
- пейте только бутилированную или привозную воду из официальных пунктов раздачи и не пользуйтесь колодцами (даже для мытья посуды или стирки);
- кипятите воду 5–10 минут, при условии, если нет доступа к привозной воде: дайте отстояться и осторожно перелейте воду в чистую посуду, не взбалтывая осадок;
- храните воду в плотно закрытой посуде.
По поводу еды
- выбросьте намокшие продукты в незащищенной от воды упаковке; выбросьте домашнюю консервацию с крышками, которые надулись или имеют ржавчину;
- перед употреблением очистите от грязи и промойте безопасной водой, по возможности — с моющим средством, также желательно ошпарить;
- такие продукты необходимо как можно быстрее употребить.
Также указаны советы по гигиене
Ключевое правило - всегда мойте руки с мылом перед едой.
- если воды мало — пользуйтесь антисептиком или антисептическими салфетками;
- посуду после наводнения вымойте горячей водой с моющим средством и ошпарьте;
- намокшую одежду просушите и при первой возможности постирайте в горячей воде со стиральным средством.
В справке ЦОЗ также указаны еще два пункта: Жилье и вещи и Помощь
Рекомендуется просушить помещения и вещи, которые можно спасти.
- вымойте вещи дезинфицирующими средствами;
- обратитесь за помощью в территориальные учреждения, оказывающие соответствующие услуги, если есть такая возможность;
- узнайте, где в вашей местности организованы пункты выдачи воды и еды;
- обращайтесь к местным властям или волонтерам — они знают, какие службы помогают пострадавшим.
Напомним
Из-за непогоды в Одесской области были перебои с электроснабжением, днем 30 сентября без света было 27 населенных пунктов.
В Одессе из-за сильной непогоды погибла семья из пяти человек.