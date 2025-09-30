На Одещині через негоду перебої зі світлом: досі частково знеструмлено деякі райони
Київ • УНН
Через негоду в Одеській області 27 населених пунктів частково знеструмлені. Енергетики працюють над відновленням електропостачання, водо- та газопостачання працює у штатному режимі.
Через негоду в Одеській області є перебої з електропостачанням, досі частково без світла 27 населених пунктів, повідомив у вівторок голова Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram оновлену на 14 годину інформацію, пише УНН.
Деталі
З його слів, негода вразила регіон вночі 30 вересня. Найбільше постраждав Білгород-Дністровський район. На ранок без світла були 12,9 тис. споживачів.
"Енергетики повернули світло в 10 населених пунктів. Роботи з ліквідації наслідків негоди тривають", - зазначив Кіпер.
Усі служби, з його слів, працюють у посиленому режимі.
"Станом на 14:00 частково знеструмлені 27 населених пунктів, переважно в Одеському та Білгород-Дністровському районах. Для відновлення електропостачання залучені аварійні бригади", - повідомив голова ОВА.
Підрозділи ДСНС, з його слів, працювали над ліквідацією наслідків негоди в Одесі та Чорноморську.
"Водо- та газопостачання в області працює у штатному режимі", - зазначив Кіпер.
За прогнозами синоптиків, сьогодні, 30 вересня, на території Одеської області збережуться несприятливі погодні умови - зливи та пориви вітру до 14 м/с.
