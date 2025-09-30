В Одесской области из-за непогоды перебои со светом: до сих пор частично обесточены некоторые районы
Киев • УНН
Из-за непогоды в Одесской области 27 населенных пунктов частично обесточены. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения, водо- и газоснабжение работает в штатном режиме.
Из-за непогоды в Одесской области есть перебои с электроснабжением, до сих пор частично без света 27 населенных пунктов, сообщил во вторник глава Одесской ОВА Олег Кипер в Telegram обновленную на 14 часов информацию, пишет УНН.
Подробности
По его словам, непогода поразила регион ночью 30 сентября. Больше всего пострадал Белгород-Днестровский район. На утро без света были 12,9 тыс. потребителей.
"Энергетики вернули свет в 10 населенных пунктов. Работы по ликвидации последствий непогоды продолжаются", - отметил Кипер.
Все службы, по его словам, работают в усиленном режиме.
"По состоянию на 14:00 частично обесточены 27 населенных пунктов, преимущественно в Одесском и Белгород-Днестровском районах. Для восстановления электроснабжения привлечены аварийные бригады", - сообщил глава ОВА.
Подразделения ГСЧС, по его словам, работали над ликвидацией последствий непогоды в Одессе и Черноморске.
"Водо- и газоснабжение в области работает в штатном режиме", - отметил Кипер.
По прогнозам синоптиков, сегодня, 30 сентября, на территории Одесской области сохранятся неблагоприятные погодные условия - ливни и порывы ветра до 14 м/с.
