Як уникнути інфекцій на тлі небезпечних злив: поради від Центру громадського здоров'я

Київ • УНН

 • 1066 перегляди

Центр громадського здоров'я України надав поради щодо уникнення інфекційних хвороб після небезпечних злив. Інструкція охоплює рекомендації щодо води, їжі, гігієни, житла та речей.

Як уникнути інфекцій на тлі небезпечних злив: поради від Центру громадського здоров'я

Поради стосується таких ключових аспектів діяльності та сфер навколишнього середовища, як вода, їжа, гігієна, житло та речі, передає УНН із посиланням на Центр громадського здоров'я України.

Деталі

Наголошується, що небезпечні для здоров’я збудники інфекційних хвороб зі скотомогильників, кладовищ, або вбиралень та сміттєзвалищ можуть потрапляти до помешкань людей, зокрема джерел водопостачання, криниць.

У Центрі громадського здоров'я, в контексті протидії інфекційним захворюванням, випустили інструкцію - як діяти у разі затоплення.

Поради щодо споживання води

  • пийте лише бутельовану або привізну воду з офіційних пунктів роздачі та не користуйтеся колодязями й криницями (навіть для миття посуду чи прання);
    • кип’ятіть воду 5–10 хвилин, при умові, якщо немає доступу до привізної води: дайте відстоятись і обережно перелийте воду в чистий посуд, не збовтуючи осад;
      • зберігайте воду у щільно закритому посуді.

        З приводу їжі

        • викиньте намоклі продукти в незахищеній від води упаковці; викиньте домашню консервацію з кришками, які надулися або мають іржу;
          • викиньте намоклі продукти в незахищеній від води упаковці; викиньте домашню консервацію з кришками, які надулися або мають іржу; залиште тільки продукти в герметичній упаковці (пляшки, банки, тетрапаки);
            • перед уживанням очистьте від бруду і промийте безпечною водою, за можливості — з мийним засобом, також бажано ошпарити;
              • такі продукти необхідно якнайшвидше спожити.

                Також вказано поради щодо гігієни

                Ключове правило - завжди мийте руки з милом перед їдою.

                • якщо води мало — користуйтеся антисептиком чи антисептичними серветками;
                  • посуд після повені вимийте гарячою водою з мийним засобом і ошпарте;
                    • намоклий одяг просушіть і за першої нагоди виперіть у гарячій воді з пральним засобом.

                      У довідці ЦГЗ також вказано ще два пункти: Житло та речі і Допомога

                      Рекомендується просушити приміщення та речі, які можна врятувати.

                      • вимийте речі дезінфекційними засобами;
                        • зверніться по допомогу до територіальних установ, що надають відповідні послуги, якщо є така можливість;
                          • дізнайтеся, де у вашій місцевості організовані пункти видачі води та їжі;
                            • звертайтеся до місцевої влади чи волонтерів — вони знають, які служби допомагають постраждалим.

                              Нагадаємо

                              Через негоду в Одеській області були перебої з електропостачанням, вдень 30 вересня без світла було 27 населених пунктів.

                              В Одесі через сильну негоду загинула родина з п’яти людей

                              Ігор Тележніков

                              СуспільствоЗдоров'яЛайфхаки
