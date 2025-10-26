Масштабный кризис с водоснабжением во Львове: вода вернется в течение 11–12 часов

После четырехдневного кризиса с водоснабжением во Львове завершились ремонтные работы на магистральном водопроводе. Аварийный участок труб заменили, а новую установленную секцию проверили, пишет УНН со ссылкой на городского голову Андрея Садового.

Аварийную трубу уже заменили — новую установили и проверили. С 10:30 начинаем постепенно запускать воду. Система наполняется не сразу, а шаг за шагом, чтобы не было гидроударов и чтобы вода была чистой - сообщил Садовый.

Городской голова отметил, что сеть большая и простирается более чем на 30 километров. В связи с этим вода будет возвращаться постепенно, в течение 11–12 часов (если не будет новых прорывов).

Специалисты "Львовводоканала" следят за давлением и состоянием системы круглосуточно, чтобы вода появилась во всех районах без проблем - подчеркнул Садовый.

Добавим

Как сообщили во Львовводоканале, специалисты продолжают мониторить состояние системы и параметры давления, чтобы подача воды во все районы города возобновилась без осложнений.

А также коммунальщики напомнили места работы водовозов:

• ул. Железнодорожная, 19;

• ул. Золотая, 26;

• Брюховичи, вокзал;

• ул. Братьев Михновских, 33;

• ул. Шевченко, 60;

• Рясна-Русская, ул. Малиновая, 11–21;

• ул. Ежевичная — Биберовича;

• Рудно, ул. Огиенко;

• ул. Шевченко, 17–19 (мкрн "Британия").

Емкости для набора воды (3 м³):

• ул. Величковского, 34–36;

• ул. Величковского, 50;

• ул. Шевченко, 388;

• ул. Шевченко, 348а (район 350);

• ул. Воздушная – Озерная;

• ул. Воздушная, 92;

• ул. Роксоланы, 57;

• ул. Воздушная (возле церкви Святого Андрея).

Водоразборные устройства на гидрантах:

• ул. Турянского, 19;

• ул. Яцкова, 18;

• ул. Марка Вовчка, 41;

• ул. Морозенко – Одесская.

В случае окончания воды автоцистерны выезжают для пополнения запасов и возвращаются по этим же адресам - резюмировали во Львовводоканале.

Напомним

Во Львове из-за новой аварии на магистральном водопроводе без водоснабжения остались около 50 тысяч львовян — это примерно 10% населения города. Без воды остаются жители Железнодорожного и Шевченковского районов.

На предприятии признали, что столкнулись с самым масштабным вызовом для системы водоснабжения города за последние десятилетия.