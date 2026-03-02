Часть Львова без воды из-за самовольных работ частной техники, на месте проводят следственные действия - мэр

Часть Львова сегодня осталась без воды из-за самовольных работ частной техники на участке, через который проходит магистральный водопровод в Домажире. Об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовый, передает УНН.

По словам Садового, авария не связана с работой городских служб или состоянием водопроводных сетей.

На месте работают аварийные бригады. Ликвидация последствий продолжается непрерывно. Работы будут продолжаться всю ночь, чтобы как можно быстрее восстановить водоснабжение. Для жителей организован подвоз воды — автоцистернами и через установленные емкости с наполнением