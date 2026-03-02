Часть Львова без воды из-за самовольных работ частной техники, на месте проводят следственные действия - мэр
Киев • УНН
Львов остался без воды из-за повреждения магистрального водопровода в Домажире частной техникой. Аварийные бригады работают круглосуточно, организован подвоз воды.
Часть Львова сегодня осталась без воды из-за самовольных работ частной техники на участке, через который проходит магистральный водопровод в Домажире. Об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовый, передает УНН.
Детали
По словам Садового, авария не связана с работой городских служб или состоянием водопроводных сетей.
На месте работают аварийные бригады. Ликвидация последствий продолжается непрерывно. Работы будут продолжаться всю ночь, чтобы как можно быстрее восстановить водоснабжение. Для жителей организован подвоз воды — автоцистернами и через установленные емкости с наполнением
Город обратился в правоохранительные органы по факту повреждения критической инфраструктуры частной техникой. На месте проводят следственные действия, добавил Садовый.
Масштабный кризис с водоснабжением во Львове: вода вернется в течение 11–12 часов26.10.25, 12:49 • 30578 просмотров