Часть Львова почти сутки сидела без воды: правоохранители открыли дело из-за повреждения водопровода

Во Львове зарегистрировали уголовное производство из-за повреждения магистрального водопровода. Правоохранители расследуют действия злоумышленников, которые оставили часть города без воды почти на сутки. Об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовый, передает УНН.

Зарегистрировано уголовное производство в отношении злоумышленников, повредивших магистральный водопровод и своими действиями оставивших часть города без воды почти на сутки. Расследование осуществляет Яворовский районный отдел полиции

Кроме того, по словам мэра, магистральная труба отремонтирована. Водоснабжение восстанавливается. Рясное-1, Рясное-2, Брюховичи и Рудно уже с водой.

В направлении Левандовки, а также в верхней и нижней частях Шевченковского района подачу возобновят чуть позже — система заполняется, воду дополнительно очищают после аварии