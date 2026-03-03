Часть Львова почти сутки сидела без воды: правоохранители открыли дело из-за повреждения водопровода
Киев • УНН
Во Львове начато уголовное производство по факту повреждения магистрального водопровода, что оставило часть города без воды. Водоснабжение восстанавливается после ремонта.
Во Львове зарегистрировали уголовное производство из-за повреждения магистрального водопровода. Правоохранители расследуют действия злоумышленников, которые оставили часть города без воды почти на сутки. Об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовый, передает УНН.
Зарегистрировано уголовное производство в отношении злоумышленников, повредивших магистральный водопровод и своими действиями оставивших часть города без воды почти на сутки. Расследование осуществляет Яворовский районный отдел полиции
Добавим
Кроме того, по словам мэра, магистральная труба отремонтирована. Водоснабжение восстанавливается. Рясное-1, Рясное-2, Брюховичи и Рудно уже с водой.
В направлении Левандовки, а также в верхней и нижней частях Шевченковского района подачу возобновят чуть позже — система заполняется, воду дополнительно очищают после аварии
Напомним
2 марта часть Львова осталась без воды из-за самовольных работ частной техники на участке, через который проходит магистральный водопровод в Домажире.