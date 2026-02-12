Партизан АТЕШ вивів з ладу російську спецтехніку з обладнанням "Омут" на Брянщині

$43.030.06
51.210.04
ukenru
Ексклюзив
11 лютого, 19:42 • 14440 перегляди
Списання тисяч гривень чайових: у Glovo заявили про технічний збій, гроші обіцяють повернути
11 лютого, 17:25 • 27596 перегляди
Гераскевич заявив, що виступить на Олімпіаді-2026 тільки у "шоломі пам’яті" попри загрозу дискваліфікації
11 лютого, 17:07 • 21410 перегляди
Glovo автоматично списує тисячі на “чайові” за доставку і не повертає кошти - українці обуреніPhoto
11 лютого, 16:28 • 21395 перегляди
Родина військового Назара Далецького не має повертати виплати державі - Міноборони
11 лютого, 14:43 • 21209 перегляди
Зеленський назвав території питанням наступних переговорів із США, очікує зустріч у "вівторок або середу"
11 лютого, 13:50 • 30164 перегляди
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат
11 лютого, 11:56 • 19309 перегляди
Європарламент схвалив кредит для України на €90 млрд
Ексклюзив
11 лютого, 09:46 • 21887 перегляди
Психолог пояснив, як працює концепція п’яти мов кохання у стосунках
Ексклюзив
11 лютого, 09:00 • 38242 перегляди
Арешти майна, тиск та затягування справ: суддя у відставці назвав ознаки замовних справ
11 лютого, 06:59 • 25467 перегляди
Зеленський збирається оголосити про план щодо виборів та референдуму 24 лютого - FT
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+2°
3.8м/с
91%
732мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Допомога на відновлення пошкодженого житла: як отримати кошти від державиPhoto11 лютого, 21:59 • 9206 перегляди
В Одесі пролунали вибухи: влада закликає залишатися в укриттях11 лютого, 22:52 • 8658 перегляди
Київ під атакою балістичних ракет, у місті лунають вибухи12 лютого, 00:39 • 14289 перегляди
У тамбовській області рф уражено підприємство ОПКVideo02:12 • 10253 перегляди
путін підпорядковує росгвардію та мнс начальнику генштабу герасимову - ISW04:02 • 4644 перегляди
Публікації
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат11 лютого, 13:50 • 30164 перегляди
Від "Доктора Пі" до "Справи Odrex": 5 найгучніших медичних скандалів Photo11 лютого, 12:28 • 26555 перегляди
Чому сотням тисяч пенсіонерів призупинили виплати та як їх відновити11 лютого, 10:54 • 28323 перегляди
Арешти майна, тиск та затягування справ: суддя у відставці назвав ознаки замовних справ
Ексклюзив
11 лютого, 09:00 • 38242 перегляди
Whitelist для Starlink: як правильно зареєструвати термінал через ЦНАП або Дію, покрокова інструкціяPhoto10 лютого, 13:55 • 50446 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Сергій Лисак
Дональд Трамп
Беньямін Нетаньягу
Віталій Кличко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Харківська область
Одеса
Іран
Реклама
УНН Lite
Дженніфер Еністон розповіла, як тримає форму у 5711 лютого, 16:53 • 13776 перегляди
Ріанна з кільцем на пальці підігріває чутки про заручиниPhoto11 лютого, 14:59 • 16155 перегляди
Брітні Спірс продала права на свої хіти за сотні мільйонів доларів11 лютого, 12:28 • 17449 перегляди
Виступ Bad Bunny на Super Bowl Halftime Show зібрав понад 128 млн переглядів - ЗМІ11 лютого, 08:43 • 19310 перегляди
"Це мій гріх": Лілія Сандулеса розповіла про вагітність від Іво Бобула та аборт9 лютого, 17:00 • 35160 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
Опалення
Х-59

Партизан АТЕШ вивів з ладу російську спецтехніку з обладнанням "Омут" на Брянщині

Київ • УНН

 • 18 перегляди

Агент АТЕШ засипав цукор у паливний бак спецтехніки КАМАЗ з обладнанням "Омут", яка готувалася до виїзду в бік Сум. Це зірве розгортання захисту "Омут" і зробить техніку мішенню для дронів ЗСУ.

Партизан АТЕШ вивів з ладу російську спецтехніку з обладнанням "Омут" на Брянщині
Фото: t.me/atesh_ua

Агент партизанського руху АТЕШ провів приховану диверсію на базі ремонту та зберігання засобів зв'язку в брянській області. Йому вдалося засипати цукор у паливний бак спецтехніки на базі КАМАЗ, яка оснащена дефіцитним обладнанням "Омут" і готувалася до виїзду в бік Сум для придушення українських засобів зв'язку, повідомляє УНН з посиланням на АТЕШ.

Деталі

Як зазначили в русі АТЕШ, використання мобільного комплексу "Омут" вкрай важливе для ворога, оскільки він повинен створювати купол захисту від дронів для їхніх колон і позицій.

Завдяки його діям двигун важкої машини неминуче заглухне на самому початку виконання бойового завдання, як тільки паливо з присадкою потрапить в систему. Це не просто зірве розгортання захисту "Омут" на передовій, але і перетворить раптово заглухлу техніку в легку і дорогу мішень для дронів ЗСУ прямо на відкритому маршруті слідування

- йдеться в дописі.

Партизани зазначили: тепер кожна поїздка для екіпажів російських окупаційних військ перетворюється на лотерею, де на кону стоїть їхнє життя і збереження дефіцитного обладнання.

Нагадаємо

Агенти партизанського руху АТЕШ зафіксували розгортання масштабного військового об'єкта в окупованому селищі Мирне Мелітопольського району Запорізької області. На території, яку наразі займає 291-й гвардійський мотострілецький полк зс рф, розпочато зведення капітального польового табору для розміщення особового складу та підготовки нових резервів.

Євген Устименко

СуспільствоВійна в УкраїніНовини Світу
Техніка
Мобілізація
Воєнний стан
Війна в Україні
Брянська область
Запорізька область
Збройні сили України
Суми