Партизан АТЕШ вивів з ладу російську спецтехніку з обладнанням "Омут" на Брянщині
Київ • УНН
Агент АТЕШ засипав цукор у паливний бак спецтехніки КАМАЗ з обладнанням "Омут", яка готувалася до виїзду в бік Сум. Це зірве розгортання захисту "Омут" і зробить техніку мішенню для дронів ЗСУ.
Агент партизанського руху АТЕШ провів приховану диверсію на базі ремонту та зберігання засобів зв'язку в брянській області. Йому вдалося засипати цукор у паливний бак спецтехніки на базі КАМАЗ, яка оснащена дефіцитним обладнанням "Омут" і готувалася до виїзду в бік Сум для придушення українських засобів зв'язку, повідомляє УНН з посиланням на АТЕШ.
Деталі
Як зазначили в русі АТЕШ, використання мобільного комплексу "Омут" вкрай важливе для ворога, оскільки він повинен створювати купол захисту від дронів для їхніх колон і позицій.
Завдяки його діям двигун важкої машини неминуче заглухне на самому початку виконання бойового завдання, як тільки паливо з присадкою потрапить в систему. Це не просто зірве розгортання захисту "Омут" на передовій, але і перетворить раптово заглухлу техніку в легку і дорогу мішень для дронів ЗСУ прямо на відкритому маршруті слідування
Партизани зазначили: тепер кожна поїздка для екіпажів російських окупаційних військ перетворюється на лотерею, де на кону стоїть їхнє життя і збереження дефіцитного обладнання.
