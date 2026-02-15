Диверсанти руху "АТЕШ" вивели з ладу магістральний електровоз у російському місті орел
Агенти руху "АТЕШ" успішно здійснили диверсію на залізничному вузлі в Орлі, знищивши обладнання електровоза ВЛ80. Це спричинило збій у логістиці окупаційних військ, які використовували локомотив для перекидання військових ешелонів.
Агенти партизанського руху "АТЕШ" провели успішну диверсію на залізничному вузлі в місті орел, знищивши критично важливе обладнання вантажного електровоза ВЛ80. Шляхом підпалу техніку було повністю виведено з ладу, що спричинило збій у логістичній системі окупаційних військ. Про це партизани повідомили в Телеграм-каналі, пише УНН.
Деталі
Знищений локомотив серії ВЛ80 виконував роль основного тягача для перекидання багатотонних військових ешелонів. Саме цю одиницю ворог активно використовував для транспортування бронетехніки, боєприпасів та палива з тилових регіонів росії до фронту для посилення угруповання, що діє на Сумському напрямку. Виведення з ладу такого електровоза створює суттєві затримки у графіку підвозу ресурсів, оскільки пошук та заміна специфічного тягового складу потребує значного часу.
Представники "АТЕШ" наголошують, що подібні акції мають на меті максимально дезорганізувати тилову підтримку загарбників. Поки російське командування намагається відновити роботу вузла, техніка та снаряди не надійдуть до бойових підрозділів вчасно, що безпосередньо впливає на спроможність ворога вести наступальні дії.
