14 лютого, 19:48 • 9142 перегляди
Зеленський отримав премію Евальда фон Клейста та згадав Орбана
14 лютого, 17:06 • 18328 перегляди
Україна має небагато ракет “Фламінго”, адже росіянам вдалося уразити одну з виробничих ліній - Зеленський
14 лютого, 16:21 • 18927 перегляди
Владислав Гераскевич на Мюнхенській конференції висловив вдячність за підтримку УкраїниPhoto
14 лютого, 14:24 • 19571 перегляди
росія продовжить удари по інфраструктурі України в лютому 2026 року - ЦПД
14 лютого, 12:44 • 19014 перегляди
Зеленський: тристоронні переговори Україна-США-рф наступного тижня мають бути серйозними та предметними
14 лютого, 12:18 • 17839 перегляди
путін може вважати себе царем, але в реальності він раб війни - Зеленський
14 лютого, 11:01 • 15060 перегляди
У Китаї заявили, що країна не є залученою до війни між рф та Україною і не має вирішального впливу
14 лютого, 09:35 • 15147 перегляди
Генштаб підтвердив ураження російських катера БК-16 та РЛС у Криму
14 лютого, 08:57 • 15080 перегляди
Рубіо: ми не знаємо, чи росіяни серйозно налаштовані закінчити війну - вони кажуть, що так
Ексклюзив
14 лютого, 06:42 • 14493 перегляди
Реєстрація Starlink для росіян - на скільки можна загриміти за грати
Графіки відключень електроенергії
Диверсанти руху "АТЕШ" вивели з ладу магістральний електровоз у російському місті орел

Київ • УНН

 • 74 перегляди

Агенти руху "АТЕШ" успішно здійснили диверсію на залізничному вузлі в Орлі, знищивши обладнання електровоза ВЛ80. Це спричинило збій у логістиці окупаційних військ, які використовували локомотив для перекидання військових ешелонів.

Диверсанти руху "АТЕШ" вивели з ладу магістральний електровоз у російському місті орел

Агенти партизанського руху "АТЕШ" провели успішну диверсію на залізничному вузлі в місті орел, знищивши критично важливе обладнання вантажного електровоза ВЛ80. Шляхом підпалу техніку було повністю виведено з ладу, що спричинило збій у логістичній системі окупаційних військ. Про це партизани повідомили в Телеграм-каналі, пише УНН.

Деталі

Знищений локомотив серії ВЛ80 виконував роль основного тягача для перекидання багатотонних військових ешелонів. Саме цю одиницю ворог активно використовував для транспортування бронетехніки, боєприпасів та палива з тилових регіонів росії до фронту для посилення угруповання, що діє на Сумському напрямку. Виведення з ладу такого електровоза створює суттєві затримки у графіку підвозу ресурсів, оскільки пошук та заміна специфічного тягового складу потребує значного часу.

Представники "АТЕШ" наголошують, що подібні акції мають на меті максимально дезорганізувати тилову підтримку загарбників. Поки російське командування намагається відновити роботу вузла, техніка та снаряди не надійдуть до бойових підрозділів вчасно, що безпосередньо впливає на спроможність ворога вести наступальні дії.

ВЛ80 – це "робоча конячка" російських залізниць, важкий тягач, який використовується для транспортування багатотонних військових ешелонів

– заявили партизани.

Степан Гафтко

Світ
Техніка
Війна в Україні
Сумська область