Диверсанты движения "АТЕШ" вывели из строя магистральный электровоз в российском городе Орёл

14 февраля, 19:48 • 9100 просмотра
Зеленский получил премию Эвальда фон Клейста и упомянул Орбана
14 февраля, 17:06 • 18285 просмотра
Украина имеет немного ракет "Фламинго", ведь россиянам удалось поразить одну из производственных линий - Зеленский
14 февраля, 16:21 • 18904 просмотра
Владислав Гераскевич на Мюнхенской конференции выразил благодарность за поддержку УкраиныPhoto
14 февраля, 14:24 • 19544 просмотра
россия продолжит удары по инфраструктуре Украины в феврале 2026 года - ЦПД
14 февраля, 12:44 • 18998 просмотра
Зеленский: трехсторонние переговоры Украина-США-рф на следующей неделе должны быть серьезными и предметными
14 февраля, 12:18 • 17830 просмотра
путин может считать себя царем, но в реальности он раб войны - Зеленский
14 февраля, 11:01 • 15059 просмотра
В Китае заявили, что страна не вовлечена в войну между рф и Украиной и не имеет решающего влияния
14 февраля, 09:35 • 15147 просмотра
Генштаб подтвердил поражение российских катера БК-16 и РЛС в Крыму
14 февраля, 08:57 • 15080 просмотра
Рубио: мы не знаем, серьезно ли россияне настроены закончить войну - они говорят, что да
Эксклюзив
14 февраля, 06:42 • 14493 просмотра
Регистрация Starlink для россиян - на сколько можно загреметь за решетку
Министерство внутренней безопасности США приостановило работу из-за споров о финансировании14 февраля, 18:59
Зеленский встретился с лидерами мировых инвестиционных компаний в Мюнхене14 февраля, 19:16
Алиев обвинил россиян в целенаправленных ударах по посольству Азербайджана в Украине14 февраля, 19:29
Зеленский раскрыл детали встречи с госсекретарем США Рубио14 февраля, 20:02
СБУ уничтожила половину ликвидированных в 2025 году российских систем "Панцирь"14 февраля, 21:42
Открытые конкурсы на госдолжности: вместо точечных "перезагрузок" необходима системная реформа
13 февраля, 11:25
13 февраля, 11:25
Почему Дональд Трамп не давит на россию: политолог назвал причины
13 февраля, 10:00
13 февраля, 10:00
Масленица: история праздника и традиционные блюда13 февраля, 07:25
Эксперт объяснил, почему льготы для авиаотрасли - это инвестиция, а не потери бюджета12 февраля, 11:15
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат11 февраля, 13:50
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Марко Рубио
Марк Рютте
Ильхам Алиев
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Азербайджан
Донецкая область
Голливуд готовит очередную перезагрузку "Ангелов Чарли" со сценаристом "Безумно богатых азиатов"23:20
Известную украинскую блогершу Candy Superstar ограбили на 2 млн грн14 февраля, 08:54
Актриса Анна Саливанчук раскрыла свой вес и секреты идеальной фигуры13 февраля, 18:43
Орландо Блум засветился с молодой моделью на Super Bowl 2026 – парочка держалась за руки13 февраля, 18:03
Топ-5 детективов с напряженным сюжетом и неожиданной развязкой13 февраля, 09:44
Диверсанты движения "АТЕШ" вывели из строя магистральный электровоз в российском городе Орёл

Киев • УНН

 • 32 просмотра

Агенты движения "АТЕШ" успешно совершили диверсию на железнодорожном узле в Орле, уничтожив оборудование электровоза ВЛ80. Это вызвало сбой в логистике оккупационных войск, которые использовали локомотив для переброски военных эшелонов.

Диверсанты движения "АТЕШ" вывели из строя магистральный электровоз в российском городе Орёл

Агенты партизанского движения "АТЕШ" провели успешную диверсию на железнодорожном узле в городе Орёл, уничтожив критически важное оборудование грузового электровоза ВЛ80. Путем поджога техника была полностью выведена из строя, что привело к сбою в логистической системе оккупационных войск. Об этом партизаны сообщили в Телеграм-канале, пишет УНН.

Детали

Уничтоженный локомотив серии ВЛ80 выполнял роль основного тягача для переброски многотонных военных эшелонов. Именно эту единицу враг активно использовал для транспортировки бронетехники, боеприпасов и топлива из тыловых регионов России к фронту для усиления группировки, действующей на Сумском направлении. Выведение из строя такого электровоза создает существенные задержки в графике подвоза ресурсов, поскольку поиск и замена специфического тягового состава требует значительного времени.

Представители "АТЕШ" подчеркивают, что подобные акции имеют целью максимально дезорганизовать тыловую поддержку захватчиков. Пока российское командование пытается восстановить работу узла, техника и снаряды не поступят в боевые подразделения вовремя, что непосредственно влияет на способность врага вести наступательные действия.

ВЛ80 – это "рабочая лошадка" российских железных дорог, тяжелый тягач, который используется для транспортировки многотонных военных эшелонов

– заявили партизаны.

Партизан АТЕШ вывел из строя российскую спецтехнику с оборудованием "Омут" на Брянщине12.02.26, 09:50

Степан Гафтко

Новости Мира
Техника
Война в Украине
Сумская область