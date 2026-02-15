Диверсанты движения "АТЕШ" вывели из строя магистральный электровоз в российском городе Орёл

Агенты партизанского движения "АТЕШ" провели успешную диверсию на железнодорожном узле в городе Орёл, уничтожив критически важное оборудование грузового электровоза ВЛ80. Путем поджога техника была полностью выведена из строя, что привело к сбою в логистической системе оккупационных войск. Об этом партизаны сообщили в Телеграм-канале, пишет УНН.

Детали

Уничтоженный локомотив серии ВЛ80 выполнял роль основного тягача для переброски многотонных военных эшелонов. Именно эту единицу враг активно использовал для транспортировки бронетехники, боеприпасов и топлива из тыловых регионов России к фронту для усиления группировки, действующей на Сумском направлении. Выведение из строя такого электровоза создает существенные задержки в графике подвоза ресурсов, поскольку поиск и замена специфического тягового состава требует значительного времени.

Представители "АТЕШ" подчеркивают, что подобные акции имеют целью максимально дезорганизовать тыловую поддержку захватчиков. Пока российское командование пытается восстановить работу узла, техника и снаряды не поступят в боевые подразделения вовремя, что непосредственно влияет на способность врага вести наступательные действия.

ВЛ80 – это "рабочая лошадка" российских железных дорог, тяжелый тягач, который используется для транспортировки многотонных военных эшелонов – заявили партизаны.

Партизан АТЕШ вывел из строя российскую спецтехнику с оборудованием "Омут" на Брянщине