Ексклюзив
18 лютого, 16:17 • 14878 перегляди
Чергові переговори без прориву: москва затягує час, Трамп продовжує жити в ілюзіях, а Україна не дозволяє нав’язати капітуляцію
18 лютого, 15:06 • 38163 перегляди
Винищувачі лінійки “F”: від культового “Топ Ган” до сучасного F-35PhotoVideo
Ексклюзив
18 лютого, 14:25 • 39306 перегляди
Світла менше, а суми у платіжках більші - як це працює
Ексклюзив
18 лютого, 12:34 • 47463 перегляди
Defence City: фільтр доброчесності чи інструмент блокування розвитку ОПК
Ексклюзив
18 лютого, 10:59 • 31553 перегляди
Вирок і амністія завдяки усиновленню дитини: парламентська ТСК має багато питань до директора НАБУ Кривоноса
18 лютого, 10:49 • 23501 перегляди
Політична частина переговорів залишається складною, сторони домовилися продовжувати діалог – Зеленський
18 лютого, 10:05 • 26019 перегляди
Українська сторона підтвердила завершення близько двогодинних переговорів у Женеві
18 лютого, 09:44 • 26257 перегляди
Зеленський розкрив завдання українській делегації у Женеві після констатації намагань рф затягнути перемовини
18 лютого, 08:42 • 18644 перегляди
У Женеві розпочався другий день переговорів Україна-США-рф - Умєров
18 лютого, 07:55 • 19301 перегляди
Зеленський: Україна запровадила пакет санкцій проти лукашенка
Публікації
Ексклюзиви
Партизани "АТЕШ" знищили вежу зв'язку в липецьку, що використовувалася силовиками рф

Київ • УНН

 • 88 перегляди

Агенти руху "АТЕШ" провели диверсію в липецьку, знищивши вежу зв'язку, яка забезпечувала координацію силових структур рф. Ця вежа обслуговувала 924-й центр, військовий аеродром "липецьк" та 260-й арсенал головного ракетно-артилерійського управління.

Партизани "АТЕШ" знищили вежу зв'язку в липецьку, що використовувалася силовиками рф

Агенти партизанського руху "АТЕШ" провели диверсійну акцію в російському липецьку, в результаті якої було знищено вежу зв'язку, задіяну в передачі даних та координації силових структур збройних сил рф. Про це рух повідомив у Telegram та оприлюднив відповідне відео, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що у зоні дії вежі знаходилися 924-й центр бойового застосування та перенавчання особового складу частин безпілотних літаків, військовий аеродром "липецьк" та 260-й арсенал головного ракетно-артилерійського управління (ГРАУ).

Арсенали ГРАУ по всій росії палають все частіше. Тепер, коли зв'язок поблизу 260-го порушено, будь-який удар по ньому буде набагато руйнівнішим

- йдеться у повідомленні.

Вказується, що подібні вежі забезпечують службові та військові канали зв'язку, у тому числі резервні. Знищення об'єкта призвело до порушення сталого зв'язку, перебоїв у передачі інформації та зниження керованості задіяних підрозділів.

Навіть у глибокому тилу рф критична інфраструктура залишається вразливою. Кожен такий об'єкт - частина системи, що працює на війну, і її знищення - прямий удар по здатності супротивника координувати дії та оперативно реагувати

- додали в "АТЕШ".

Нагадаємо

Днями агенти руху "АТЕШ" успішно здійснили диверсію на залізничному вузлі в російському орлі, знищивши обладнання електровоза ВЛ80. Це спричинило збій у логістиці окупаційних військ, які використовували локомотив для перекидання військових ешелонів.

Вадим Хлюдзинський

Війна в Україні
Війна в Україні