Партизани "АТЕШ" знищили вежу зв'язку в липецьку, що використовувалася силовиками рф

Агенти партизанського руху "АТЕШ" провели диверсійну акцію в російському липецьку, в результаті якої було знищено вежу зв'язку, задіяну в передачі даних та координації силових структур збройних сил рф. Про це рух повідомив у Telegram та оприлюднив відповідне відео, інформує УНН.

Зазначається, що у зоні дії вежі знаходилися 924-й центр бойового застосування та перенавчання особового складу частин безпілотних літаків, військовий аеродром "липецьк" та 260-й арсенал головного ракетно-артилерійського управління (ГРАУ).

Арсенали ГРАУ по всій росії палають все частіше. Тепер, коли зв'язок поблизу 260-го порушено, будь-який удар по ньому буде набагато руйнівнішим

Вказується, що подібні вежі забезпечують службові та військові канали зв'язку, у тому числі резервні. Знищення об'єкта призвело до порушення сталого зв'язку, перебоїв у передачі інформації та зниження керованості задіяних підрозділів.

Навіть у глибокому тилу рф критична інфраструктура залишається вразливою. Кожен такий об'єкт - частина системи, що працює на війну, і її знищення - прямий удар по здатності супротивника координувати дії та оперативно реагувати