Партизаны движения АТЕШ разведали скрытые склады Черноморского флота РФ и узел спецсвязи в Новороссийске

$43.270.00
50.920.00
ukenru
22 февраля, 19:57 • 14067 просмотра
В ОП намекнули на необходимость ограничить Telegram после теракта во Львове
22 февраля, 19:22 • 29211 просмотра
В Женеве 26 февраля могут возобновиться переговоры по Украине - росСМИ
22 февраля, 14:20 • 31940 просмотра
Украина должна мобилизовать еще 250 000 человек, чтобы изменить ситуацию на фронте - СМИ
Эксклюзив
22 февраля, 13:36 • 38912 просмотра
Коридор затмений, ретроградный Меркурий и эмоционально сложный для Украины: гороскоп на 23 февраля - 1 марта
22 февраля, 09:06 • 37920 просмотра
Теракт во Львове 22 февраля - полиция и СБУ задержали подозреваемую в преступленииPhoto
22 февраля, 00:48 • 47490 просмотра
В результате теракта во Львове погибла 23-летняя сотрудница полиции – прокуратураVideo
21 февраля, 23:49 • 53174 просмотра
Мэр Львова Садовый назвал взрывы в центре города терактом и сообщил о госпитализации 14 пострадавшихVideo
21 февраля, 22:51 • 42548 просмотра
Украинская ракета "Фламинго" могла установить мировой рекорд дальности поражения во время атаки на Воткинский завод
21 февраля, 17:20 • 68840 просмотра
Орбан против Мадьяра. В Венгрии стартовала напряженная избирательная кампания
21 февраля, 13:53 • 74975 просмотра
ВСУ нанесли удар ракетами "Фламинго" по заводу-производителю "Искандеров"
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+2°
2.4м/с
88%
746мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В Вероне перед церемонией закрытия Олимпиады митингующие устроили протест22 февраля, 20:51 • 4796 просмотра
Air Canada прекратила авиасообщение с мексиканским курортом Пуэрто-Вальярта из-за обострения ситуации с безопасностью22 февраля, 21:22 • 5428 просмотра
Посольство РФ в Южной Корее вывесило пропагандистский баннер и спровоцировало дипломатический скандал в Сеуле22 февраля, 21:44 • 11039 просмотра
Иран и РФ заключили секретное соглашение на полмиллиарда евро о поставках современных зенитных комплексов22 февраля, 21:59 • 7838 просмотра
Нью-Йорк ввел запрет на движение транспорта и отменил занятия из-за мощнейшей за десятилетие снежной бури22 февраля, 23:24 • 14446 просмотра
публикации
Три медицинские трагедии и годы борьбы в судах: имеет ли украинский пациент право на справедливость20 февраля, 13:32 • 87949 просмотра
Блохи в доме: как мелкая проблема превращается в большую угрозу и что с этим делатьPhoto20 февраля, 11:49 • 97800 просмотра
Defence City дает преимущества предприятиям ОПК, но требует более гибких условий доступа - эксперт
Эксклюзив
20 февраля, 10:00 • 105049 просмотра
Самые чувствительные и уязвимые: что нужно знать о знаке зодиака Рыбы19 февраля, 14:22 • 116849 просмотра
Топ действенных советов, как улучшить отношения с партнером
Эксклюзив
19 февраля, 13:31 • 154924 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Музыкант
Папа Лев XIV
Ким Чен Ын
Актуальные места
Соединённые Штаты
Украина
Иран
Львов
Белый дом
Реклама
УНН Lite
Бритни Спирс опубликовала откровенное фото без одежды с отдыха на пляжеPhoto21 февраля, 15:47 • 43137 просмотра
Зендею заметили с новым кольцом на фоне слухов о тайном браке с Томом ХолландомPhoto21 февраля, 08:33 • 44909 просмотра
Эрик Дэйн из "Анатомии страсти" дал последний совет своим дочерям в посмертном интервью21 февраля, 07:37 • 44939 просмотра
Бойфренд Дженнифер Энистон раскрыл секреты здоровой коммуникации в их отношениях20 февраля, 20:02 • 35838 просмотра
Мел Гибсон после разрыва с Розалинд Росс готов к новым отношениям и рождению детей20 февраля, 19:21 • 38285 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Фильм
Нефть марки Brent

Партизаны движения АТЕШ разведали скрытые склады Черноморского флота РФ и узел спецсвязи в Новороссийске

Киев • УНН

 • 124 просмотра

Агенты АТЕШ обнаружили замаскированные объекты логистики и управления Черноморского флота РФ в Новороссийске. Разведка зафиксировала активное использование складских зон и узла спецсвязи, где ожидается отставка командующего ЧФ.

Партизаны движения АТЕШ разведали скрытые склады Черноморского флота РФ и узел спецсвязи в Новороссийске

Агенты подполья провели масштабное исследование военной инфраструктуры оккупантов в районе Новороссийска, выявив замаскированные объекты логистики и управления. Разведчики зафиксировали активное использование складских зон для рассредоточения боеприпасов и топлива, что свидетельствует о попытках захватчиков защитить ресурсы от вероятных ударов по портовой зоне. Об этом пишет УНН.

Детали

Наши агенты сообщают: на объект зачастили высокопоставленные гости из Москвы. Это связано с инспекцией и, скорее всего, с подготовкой к скорой отставке командующего ЧФ

– отмечают в движении "АТЕШ" относительно ситуации вокруг узла спецсвязи.

Военный склад, расположенный по координатам 44.690642, 37.754884, был тщательно скрыт в складках местности, однако партизанам удалось задокументировать повышенную активность на его территории.

Объект усиленно охраняется военными, там функционируют вышки наблюдения и связи, а также проводятся инженерные работы с использованием бетонных плит для укрепления сооружений.

Командование оккупационных войск в Крыму подделывает подписи срочников для их отправки на фронт – АТЕШ22.02.26, 07:55 • 4906 просмотров

Использование этой зоны как тылового склада подтверждает стратегию рашистов по переносу критических запасов подальше от основных причалов порта Новороссийска.

Слежка за узлом связи и кадровые чистки во флоте

Параллельно подполье ведет непрерывное наблюдение за 37-м отдельным узлом спецсвязи, который является ключевым звеном в управлении Черноморским флотом. Именно через эту воинскую часть проходят прямые приказы из Москвы и координируются все действия вражеской группировки в море. Частые визиты проверок из российской столицы на этот объект связывают с неудовлетворительными результатами деятельности флота и подготовкой к смене высшего командного состава, что указывает на кризис управления внутри оккупационного контингента.

Партизаны АТЕШ зафиксировали снижение активности на аэродроме Саки после ударов ВСУ21.02.26, 08:05 • 4720 просмотров

Степан Гафтко

Война в Украине
Война в Украине