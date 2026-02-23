Партизаны движения АТЕШ разведали скрытые склады Черноморского флота РФ и узел спецсвязи в Новороссийске
Киев • УНН
Агенты АТЕШ обнаружили замаскированные объекты логистики и управления Черноморского флота РФ в Новороссийске. Разведка зафиксировала активное использование складских зон и узла спецсвязи, где ожидается отставка командующего ЧФ.
Агенты подполья провели масштабное исследование военной инфраструктуры оккупантов в районе Новороссийска, выявив замаскированные объекты логистики и управления. Разведчики зафиксировали активное использование складских зон для рассредоточения боеприпасов и топлива, что свидетельствует о попытках захватчиков защитить ресурсы от вероятных ударов по портовой зоне. Об этом пишет УНН.
Детали
Наши агенты сообщают: на объект зачастили высокопоставленные гости из Москвы. Это связано с инспекцией и, скорее всего, с подготовкой к скорой отставке командующего ЧФ
Военный склад, расположенный по координатам 44.690642, 37.754884, был тщательно скрыт в складках местности, однако партизанам удалось задокументировать повышенную активность на его территории.
Объект усиленно охраняется военными, там функционируют вышки наблюдения и связи, а также проводятся инженерные работы с использованием бетонных плит для укрепления сооружений.
Использование этой зоны как тылового склада подтверждает стратегию рашистов по переносу критических запасов подальше от основных причалов порта Новороссийска.
Слежка за узлом связи и кадровые чистки во флоте
Параллельно подполье ведет непрерывное наблюдение за 37-м отдельным узлом спецсвязи, который является ключевым звеном в управлении Черноморским флотом. Именно через эту воинскую часть проходят прямые приказы из Москвы и координируются все действия вражеской группировки в море. Частые визиты проверок из российской столицы на этот объект связывают с неудовлетворительными результатами деятельности флота и подготовкой к смене высшего командного состава, что указывает на кризис управления внутри оккупационного контингента.
