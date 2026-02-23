Партизаны движения АТЕШ разведали скрытые склады Черноморского флота РФ и узел спецсвязи в Новороссийске

Агенты подполья провели масштабное исследование военной инфраструктуры оккупантов в районе Новороссийска, выявив замаскированные объекты логистики и управления. Разведчики зафиксировали активное использование складских зон для рассредоточения боеприпасов и топлива, что свидетельствует о попытках захватчиков защитить ресурсы от вероятных ударов по портовой зоне. Об этом пишет УНН.

Детали

Наши агенты сообщают: на объект зачастили высокопоставленные гости из Москвы. Это связано с инспекцией и, скорее всего, с подготовкой к скорой отставке командующего ЧФ – отмечают в движении "АТЕШ" относительно ситуации вокруг узла спецсвязи.

Военный склад, расположенный по координатам 44.690642, 37.754884, был тщательно скрыт в складках местности, однако партизанам удалось задокументировать повышенную активность на его территории.

Объект усиленно охраняется военными, там функционируют вышки наблюдения и связи, а также проводятся инженерные работы с использованием бетонных плит для укрепления сооружений.

Командование оккупационных войск в Крыму подделывает подписи срочников для их отправки на фронт – АТЕШ

Использование этой зоны как тылового склада подтверждает стратегию рашистов по переносу критических запасов подальше от основных причалов порта Новороссийска.

Слежка за узлом связи и кадровые чистки во флоте

Параллельно подполье ведет непрерывное наблюдение за 37-м отдельным узлом спецсвязи, который является ключевым звеном в управлении Черноморским флотом. Именно через эту воинскую часть проходят прямые приказы из Москвы и координируются все действия вражеской группировки в море. Частые визиты проверок из российской столицы на этот объект связывают с неудовлетворительными результатами деятельности флота и подготовкой к смене высшего командного состава, что указывает на кризис управления внутри оккупационного контингента.

Партизаны АТЕШ зафиксировали снижение активности на аэродроме Саки после ударов ВСУ