00:48 • 12595 просмотра
В результате теракта во Львове погибла 23-летняя сотрудница полиции – прокуратураVideo
21 февраля, 23:49 • 21420 просмотра
Мэр Львова Садовый назвал взрывы в центре города терактом и сообщил о госпитализации 14 пострадавшихVideo
21 февраля, 22:51 • 20133 просмотра
Украинская ракета "Фламинго" могла установить мировой рекорд дальности поражения во время атаки на Воткинский завод
21 февраля, 17:20 • 36469 просмотра
Орбан против Мадьяра. В Венгрии стартовала напряженная избирательная кампания
21 февраля, 13:53 • 33354 просмотра
ВСУ нанесли удар ракетами "Фламинго" по заводу-производителю "Искандеров"
Эксклюзив
21 февраля, 11:17 • 35482 просмотра
В Днепропетровской области компания устроила конфликт со стрельбой в военных, есть один раненый и двое задержанных
21 февраля, 11:02 • 34325 просмотра
Украина призвала Брюссель вмешаться в спор с Венгрией по поводу нефтепровода - СМИ
21 февраля, 09:59 • 27988 просмотра
Украина ввела санкции против 225 капитанов российского "теневого флота" и компаний ВПК
Эксклюзив
21 февраля, 08:00 • 24591 просмотра
Черный тмин: свойства и польза для организмаPhoto
20 февраля, 19:44 • 28312 просмотра
Есть информация о подготовке врагом новых ударов по энергетике - Шмыгаль
Командование оккупационных войск в Крыму подделывает подписи срочников для их отправки на фронт – АТЕШ

Киев • УНН

 • 16 просмотра

российские командиры в Крыму массово подделывают документы срочников, переводя их на контракт без согласия. Эта практика стала системной из-за дефицита живой силы в подразделениях морской пехоты.

Командование оккупационных войск в Крыму подделывает подписи срочников для их отправки на фронт – АТЕШ

российские командиры во временно оккупированном Крыму массово фальсифицируют документы солдат срочной службы, переводя их на контракт без их согласия. Агенты партизанского движения "АТЕШ" сообщают, что такая практика стала системной из-за катастрофического дефицита живой силы в подразделениях морской пехоты, которые несут тяжелые потери на передовой. Об этом пишет УНН.

Детали

Командиры сначала обещают деньги и легкую службу, а когда это не работает – переходят к угрозам. Если же и это не помогает, они просто подделывают подписи в документах. Ребята узнают, что стали контрактниками, уже при получении распоряжения на отправку в зону боевых действий

– сообщил агент движения из 810-й отдельной бригады морской пехоты РФ.

По данным подполья, в указанной части только за последние два месяца таким образом было "оформлено" более 15 человек. Старшины и офицеры собственноручно ставят подписи за нескольких солдат одновременно, используя один и тот же почерк в пакетах документов.

Партизаны АТЕШ зафиксировали снижение активности на аэродроме Саки после ударов ВСУ21.02.26, 08:05 • 4558 просмотров

Срочники остаются наиболее беззащитной категорией, поскольку их легко запугать отправкой в штрафные подразделения или созданием невыносимых условий службы в случае отказа подписывать контракт добровольно.

Масштабирование схемы на весь полуостров

Ситуация в 810-й бригаде не является единичным случаем, а отражает общую стратегию российского минобороны на полуострове. Из-за острой потребности в пополнении штурмовых групп, аналогичные схемы действуют и в других подразделениях вооруженных сил РФ в Крыму. Партизаны отмечают, что оккупационный режим выбрал путь открытой подделки документов, чтобы закрыть пробелы в штатном расписании частей, которые планируют бросить в самые горячие точки фронта как "пушечное мясо".

ЦПД: россия усиливает агитацию в армию на временно оккупированных территориях09.02.26, 14:54 • 7815 просмотров

Степан Гафтко

