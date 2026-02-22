российские командиры во временно оккупированном Крыму массово фальсифицируют документы солдат срочной службы, переводя их на контракт без их согласия. Агенты партизанского движения "АТЕШ" сообщают, что такая практика стала системной из-за катастрофического дефицита живой силы в подразделениях морской пехоты, которые несут тяжелые потери на передовой. Об этом пишет УНН.

Детали

Командиры сначала обещают деньги и легкую службу, а когда это не работает – переходят к угрозам. Если же и это не помогает, они просто подделывают подписи в документах. Ребята узнают, что стали контрактниками, уже при получении распоряжения на отправку в зону боевых действий – сообщил агент движения из 810-й отдельной бригады морской пехоты РФ.

По данным подполья, в указанной части только за последние два месяца таким образом было "оформлено" более 15 человек. Старшины и офицеры собственноручно ставят подписи за нескольких солдат одновременно, используя один и тот же почерк в пакетах документов.

Срочники остаются наиболее беззащитной категорией, поскольку их легко запугать отправкой в штрафные подразделения или созданием невыносимых условий службы в случае отказа подписывать контракт добровольно.

Масштабирование схемы на весь полуостров

Ситуация в 810-й бригаде не является единичным случаем, а отражает общую стратегию российского минобороны на полуострове. Из-за острой потребности в пополнении штурмовых групп, аналогичные схемы действуют и в других подразделениях вооруженных сил РФ в Крыму. Партизаны отмечают, что оккупационный режим выбрал путь открытой подделки документов, чтобы закрыть пробелы в штатном расписании частей, которые планируют бросить в самые горячие точки фронта как "пушечное мясо".

