Командование оккупационных войск в Крыму подделывает подписи срочников для их отправки на фронт – АТЕШ
Киев • УНН
российские командиры в Крыму массово подделывают документы срочников, переводя их на контракт без согласия. Эта практика стала системной из-за дефицита живой силы в подразделениях морской пехоты.
российские командиры во временно оккупированном Крыму массово фальсифицируют документы солдат срочной службы, переводя их на контракт без их согласия. Агенты партизанского движения "АТЕШ" сообщают, что такая практика стала системной из-за катастрофического дефицита живой силы в подразделениях морской пехоты, которые несут тяжелые потери на передовой. Об этом пишет УНН.
Детали
Командиры сначала обещают деньги и легкую службу, а когда это не работает – переходят к угрозам. Если же и это не помогает, они просто подделывают подписи в документах. Ребята узнают, что стали контрактниками, уже при получении распоряжения на отправку в зону боевых действий
По данным подполья, в указанной части только за последние два месяца таким образом было "оформлено" более 15 человек. Старшины и офицеры собственноручно ставят подписи за нескольких солдат одновременно, используя один и тот же почерк в пакетах документов.
Партизаны АТЕШ зафиксировали снижение активности на аэродроме Саки после ударов ВСУ21.02.26, 08:05 • 4558 просмотров
Срочники остаются наиболее беззащитной категорией, поскольку их легко запугать отправкой в штрафные подразделения или созданием невыносимых условий службы в случае отказа подписывать контракт добровольно.
Масштабирование схемы на весь полуостров
Ситуация в 810-й бригаде не является единичным случаем, а отражает общую стратегию российского минобороны на полуострове. Из-за острой потребности в пополнении штурмовых групп, аналогичные схемы действуют и в других подразделениях вооруженных сил РФ в Крыму. Партизаны отмечают, что оккупационный режим выбрал путь открытой подделки документов, чтобы закрыть пробелы в штатном расписании частей, которые планируют бросить в самые горячие точки фронта как "пушечное мясо".
ЦПД: россия усиливает агитацию в армию на временно оккупированных территориях09.02.26, 14:54 • 7815 просмотров