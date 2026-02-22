Командування окупаційних військ у Криму підробляє підписи строковиків для їх відправлення на фронт – АТЕШ
Київ • УНН
російські командири в тимчасово окупованому Криму масово фальсифікують документи солдатів строкової служби, переводячи їх на контракт без їхньої згоди. Агенти партизанського руху "АТЕШ" повідомляють, що така практика стала системною через катастрофічний дефіцит живої сили в підрозділах морської піхоти, які зазнають важких втрат на передовій. Про це пише УНН.
Деталі
Командири спочатку обіцяють гроші та легку службу, а коли це не працює – переходять до погроз. Якщо ж і це не допомагає, вони просто підробляють підписи у документах. Хлопці дізнаються, що стали контрактниками, вже під час отримання розпорядження на відправлення в зону бойових дій
За даними підпілля, у зазначеній частині лише за останні два місяці таким чином було "оформлено" понад 15 осіб. Старшини та офіцери власноруч ставлять підписи за кількох солдатів одночасно, використовуючи один і той же почерк у пакетах документів.
Строковики залишаються найбільш беззахисною категорією, оскільки їх легко залякати відправленням до штрафних підрозділів або створенням нестерпних умов служби у разі відмови підписувати контракт добровільно.
Масштабування схеми на весь півострів
Ситуація у 810-й бригаді не є поодиноким випадком, а відображає загальну стратегію російського міноборони на півострові. Через гостру потребу в поповненні штурмових груп, аналогічні схеми діють і в інших підрозділах збройних сил рф у Криму. Партизани наголошують, що окупаційний режим обрав шлях відкритого підроблення документів, аби закрити прогалини в штатному розписі частин, які планують кинути у найгарячіші точки фронту як "гарматне м’ясо".
