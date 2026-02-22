$43.270.00
Унаслідок теракту у Львові загинула 23-річна працівниця поліції – прокуратураVideo
21 лютого, 23:49 • 21459 перегляди
Мер Львова Садовий назвав вибухи у центрі міста терактом та повідомив про госпіталізацію 14 постраждалихVideo
21 лютого, 22:51 • 20160 перегляди
Українська ракета "Фламінго" могла встановити світовий рекорд дальності ураження під час атаки на Воткінський завод
21 лютого, 17:20 • 36505 перегляди
Орбан проти Мадяра. В Угорщині стартувала напружена виборча кампанія
21 лютого, 13:53 • 33406 перегляди
ЗСУ завдали удару ракетами "Фламінго" по заводу-виробнику "Іскандерів"
Ексклюзив
21 лютого, 11:17 • 35488 перегляди
На Дніпровщині компанія влаштувала конфлікт зі стріляниною у військових, є один поранений і двоє затриманих
21 лютого, 11:02 • 34330 перегляди
Україна закликала Брюссель втрутитися у суперечку з Угорщиною щодо нафтопроводу - ЗМІ
21 лютого, 09:59 • 27990 перегляди
Україна запровадила санкції проти 225 капітанів російського "тіньового флоту" та компаній ВПК
Ексклюзив
21 лютого, 08:00 • 24593 перегляди
Чорний кмин: властивості та користь для організмуPhoto
20 лютого, 19:44 • 28314 перегляди
Є інформація про підготовку ворогом нових ударів по енергетиці - Шмигаль
Командування окупаційних військ у Криму підробляє підписи строковиків для їх відправлення на фронт – АТЕШ

Київ • УНН

 • 24 перегляди

російські командири в Криму масово підробляють документи строковиків, переводячи їх на контракт без згоди. Ця практика стала системною через дефіцит живої сили в підрозділах морської піхоти.

Командування окупаційних військ у Криму підробляє підписи строковиків для їх відправлення на фронт – АТЕШ

російські командири в тимчасово окупованому Криму масово фальсифікують документи солдатів строкової служби, переводячи їх на контракт без їхньої згоди. Агенти партизанського руху "АТЕШ" повідомляють, що така практика стала системною через катастрофічний дефіцит живої сили в підрозділах морської піхоти, які зазнають важких втрат на передовій. Про це пише УНН.

Деталі

Командири спочатку обіцяють гроші та легку службу, а коли це не працює – переходять до погроз. Якщо ж і це не допомагає, вони просто підробляють підписи у документах. Хлопці дізнаються, що стали контрактниками, вже під час отримання розпорядження на відправлення в зону бойових дій

– повідомив агент руху з 810-ї окремої бригади морської піхоти рф.

За даними підпілля, у зазначеній частині лише за останні два місяці таким чином було "оформлено" понад 15 осіб. Старшини та офіцери власноруч ставлять підписи за кількох солдатів одночасно, використовуючи один і той же почерк у пакетах документів.

Партизани АТЕШ зафіксували зниження активності на аеродромі Саки після ударів ЗСУ21.02.26, 08:05 • 4558 переглядiв

Строковики залишаються найбільш беззахисною категорією, оскільки їх легко залякати відправленням до штрафних підрозділів або створенням нестерпних умов служби у разі відмови підписувати контракт добровільно.

Масштабування схеми на весь півострів

Ситуація у 810-й бригаді не є поодиноким випадком, а відображає загальну стратегію російського міноборони на півострові. Через гостру потребу в поповненні штурмових груп, аналогічні схеми діють і в інших підрозділах збройних сил рф у Криму. Партизани наголошують, що окупаційний режим обрав шлях відкритого підроблення документів, аби закрити прогалини в штатному розписі частин, які планують кинути у найгарячіші точки фронту як "гарматне м’ясо".

ЦПД: росія посилює агітацію до армії на тимчасово окупованих територіях 09.02.26, 14:54 • 7815 переглядiв

Степан Гафтко

