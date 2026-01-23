"Намріяла": Леся Нікітюк стала ведучою Нацвідбору на Євробачення - хто складе їй компанію

Українська телеведуча Леся Нікітюк стане однією з ведучих Національного відбору на пісенний конкурс Євробачення-2026. Про це повідомили організатори шоу, а також сама телеведуча у своїх соціальних мережах, пише УНН.

Деталі

Нікітюк підтвердила новину в Instagram, опублікувавши сторіс із коротким підписом: "Намріяла".

Разом із Лесею Нікітюк ведучим Нацвідбору також буде Тимур Мірошниченко - незмінний український коментатор Євробачення та вже багаторічний ведучий національних відборів. Він традиційно відповідатиме за конкурсну частину шоу.

Для Лесі Нікітюк це перший досвід роботи у форматі Національного відбору, який щороку залишається однією з найочікуваніших телевізійних подій. Її залучення, цілком можливо, додасть шоу більш неформальної подачі та динаміки.

Окрім того, організатори також повідомили, що ведучою передшоу та зони єврофанів нацвідбору стала блогерка Анна Тульєва.

Нагадаємо

Фінал національного відбору на Євробачення відбудеться 7 лютого. У межах концерту 10 артистів будуть змагатися за право представляти Україну на ювілейному 70-му Євробаченні.

