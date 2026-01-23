"Намріяла": Леся Нікітюк стала ведучою Нацвідбору на Євробачення - хто складе їй компанію

$43.170.01
50.520.15
ukenru
Ексклюзив
11:04 • 478 перегляди
Блокування руху польськими фермерами на кордоні з Україною: перекриття руху транспорту наразі не фіксується
08:25 • 12255 перегляди
Питання Донбасу "ключове", його будуть обговорювати в Абу-Дабі - Зеленський
Ексклюзив
08:04 • 38057 перегляди
Європі можна, Україні - ні? Чому МВФ вимагає прибрати субсидії та по кому це вдарить найперше
07:54 • 24325 перегляди
Делегації України, США та росії вирушають до Абу-Дабі для тристоронніх переговорів щодо війни: що відомо
06:55 • 25347 перегляди
ЄС, США та Україна близькі до угоди щодо процвітання для післявоєнної України: фон дер Ляєн назвала п'ять стовпів
06:33 • 24671 перегляди
Трамп про можливий саміт США-Україна-рф: зустрічі відбуваються, і "побачимо, що станеться"
23 січня, 01:52 • 25406 перегляди
Про що домовилися у москві американська делегація та путін
22 січня, 19:51 • 49411 перегляди
Україна пережила найважчий день для енергосистеми з листопада 2022 року, ситуація надважка - Шмигаль
22 січня, 18:05 • 60224 перегляди
Хотів прорвати кордон і мало не збив прикордонника: водій автобуса "Кошице-Свалява" залишив пасажирів і побіг у Словаччину
22 січня, 16:54 • 41355 перегляди
Безпілотники СБУ уразили нафтовий термінал "Таманьнафтогаз" у рф: орієнтовні збитки сягають 50 млн доларівVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−7°
3.4м/с
84%
748мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Нічна атака БПЛА на росію: у пензі палає нафтобаза, у воронезькій області пошкоджено житлоVideo23 січня, 04:26 • 20220 перегляди
Трамп пропонує НАТО захистити південний кордон США замість європейських рубежів23 січня, 04:36 • 21355 перегляди
Тайвань пропонує Україні прямий діалог для перекриття каналів постачання чипів до рф23 січня, 05:00 • 50768 перегляди
США офіційно вийшли з ВООЗ, "забувши" оплатити борг у 260 мільйонів доларів05:24 • 32868 перегляди
Кличко закликав киян запастися продуктами та за можливості виїхати з міста09:20 • 18023 перегляди
Публікації
Європі можна, Україні - ні? Чому МВФ вимагає прибрати субсидії та по кому це вдарить найперше
Ексклюзив
08:04 • 37988 перегляди
Від "легендарної" сварки в Овальному кабінеті до порозуміння та розмов про далекобійні ракети: як Зеленський пережив рік переговорів із Трампом22 січня, 16:50 • 46379 перегляди
Як Україні допомагають пережити зиму 2026: світло, тепло і міжнародна солідарність22 січня, 14:43 • 49931 перегляди
Кінець ООН? Що таке "Рада миру" Трампа і для чого вона створена
Ексклюзив
22 січня, 11:29 • 60858 перегляди
Безпека українських пацієнтів: чому рішення, щодо медичних ліцензій скандальної Odrex не оприлюднено і яку роль у цьому відіграє Ляшко22 січня, 10:28 • 51929 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Урсула фон дер Ляєн
Рустем Умєров
Кирило Буданов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Абу-Дабі
Ґренландія
Реклама
УНН Lite
"Намріяла": Леся Нікітюк стала ведучою Нацвідбору на Євробачення - хто складе їй компаніюPhoto11:14 • 28 перегляди
"В мене є робота, друзі, батьки": фіналістка "Холостяка" розповіла, чи досі закохана у Тараса Цимбалюка22 січня, 17:56 • 23730 перегляди
Оголошено нових членів Зали слави авторів пісень 2026 рокуPhoto21 січня, 23:40 • 40034 перегляди
"Крик 7" скоро вийде на великі екрани: хто із зіркових героїв франшизи візьме участь у новій частиніVideo21 січня, 18:19 • 35478 перегляди
Легенда "Євробачення" повертається: Олександр Рибак подався на норвезький відбір з новою піснеюVideo21 січня, 15:49 • 63699 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Шахед-136
Іскандер (ОТРК)

"Намріяла": Леся Нікітюк стала ведучою Нацвідбору на Євробачення - хто складе їй компанію

Київ • УНН

 • 28 перегляди

Українська телеведуча Леся Нікітюк буде однією з ведучих Національного відбору на Євробачення-2026. Разом з нею вестиме шоу Тимур Мірошниченко, а Анна Тульєва стане ведучою передшоу.

"Намріяла": Леся Нікітюк стала ведучою Нацвідбору на Євробачення - хто складе їй компанію

Українська телеведуча Леся Нікітюк стане однією з ведучих Національного відбору на пісенний конкурс Євробачення-2026. Про це повідомили організатори шоу, а також сама телеведуча у своїх соціальних мережах, пише УНН.

Деталі

Нікітюк підтвердила новину в Instagram, опублікувавши сторіс із коротким підписом: "Намріяла".

Разом із Лесею Нікітюк ведучим Нацвідбору також буде Тимур Мірошниченко - незмінний український коментатор Євробачення та вже багаторічний ведучий національних відборів. Він традиційно відповідатиме за конкурсну частину шоу.

Для Лесі Нікітюк це перший досвід роботи у форматі Національного відбору, який щороку залишається однією з найочікуваніших телевізійних подій. Її залучення, цілком можливо, додасть шоу більш неформальної подачі та динаміки.

Окрім того, організатори також повідомили, що ведучою передшоу та зони єврофанів нацвідбору стала блогерка Анна Тульєва.

Нагадаємо

Фінал національного відбору на Євробачення відбудеться 7 лютого. У межах концерту 10 артистів будуть змагатися за право представляти Україну на ювілейному 70-му Євробаченні.

Нацвідбір на Євробачення-2026 від України: кому букмекери прогнозують перемогу та дають 44% на можливий успіх19.01.26, 14:25 • 3194 перегляди

Станіслав Кармазін

КультураУНН Lite
Леся Нікітюк
Блогери
Україна