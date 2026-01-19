Нацвідбір на Євробачення-2026 від України: кому букмекери прогнозують перемогу та дають 44% на можливий успіх

Національний відбір на "Євробачення-2026" вже активно розгортається, передає УНН.

Днями артисти представили композиції, з якими вони планують представляти Україну на міжнародному пісенному конкурсі та вже навіть встигли дізнатися порядок своїх виступів 7 лютого, під час фіналу відбору. І поки український суспільний мовник та виконавці готуються до ефіру, букмекери вже зробили свої ставки на імовірного переможця. Цікаво, що першому місцю серед артистів професійні прогнозисти дають 44% на імовірний успіх, а от найбільші невдахи на думку букмекерів можуть сподіватися щонайкраще на 1% імовірної звитяги.

Топ- 3 станом на 19 січня

Jerry Heil — "Catharticus (Prayer)": близько 44 % шансів на перемогу. Фактично, букмекерський ринок вивів її на перше місце, навіть якщо глядачі ще вагаються зі своїм вибором.

LELÉKA — "Ridnym": приблизно 20 % шансів, на другій позиції за котируваннями.

Monokate — "ТYТ": близько 18 %, тримає інтригу серед претендентів.

Аутсайдери

Valeriya Force та ЩукаРиба, їх шанси мінімальні — приблизно 1 %.

Ці цифри показують, що навіть у рамках Нацвідбору букмекери бачать переможця зовсім не так, як його визначають глядачі у соцмережах або фанати на YouTube та TikTok. Зокрема, мова йде про те, що Valeria Force є досить популярною серед поціновувачів конкурсу, адже кількість прослуховувань її композиції входить у топ-3 серед усіх учасників, однак букмекери ставляють її на останнє місце.

