Нацвідбір на Євробачення-2026 від України: кому букмекери прогнозують перемогу та дають 44% на можливий успіх

$43.180.08
50.320.20
ukenru
Ексклюзив
11:57 • 5550 перегляди
СБУ вивчить можливу шкоду державі у разі призначення Зелінського головою Державіаслужби
11:54 • 7992 перегляди
“Особисте так” Трампа, “Угода процвітання” та переговори: що вирішують у Давосі для України
11:48 • 5354 перегляди
Нацполіція завершила розслідування кримінальної справи щодо смерті одеського бізнесмена у скандальній клініці Odrex
07:52 • 13250 перегляди
Ворог підтягує резерви до Покровська: Сирський розкрив ситуацію на Покровському напрямку
07:13 • 21083 перегляди
Погрози Трампа щодо Гренландії змушують Європу розглядати альянс без США, з варіантом "коаліції охочих" з врахуванням міці України - Politico
18 січня, 11:31 • 34122 перегляди
Морози і похолодання в Україні: якої погоди чекати надалі
Ексклюзив
18 січня, 10:58 • 55594 перегляди
Один із найцікавіших і найнестандартніших тижнів усього року: астрологічний прогноз на 18-25 січня
18 січня, 08:25 • 44947 перегляди
Європейські країни розпочали боротьбу з російським "тіньовим флотом" - ISW
17 січня, 12:49 • 76671 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ППО та складу дронів ворога на окупованих територіях
17 січня, 12:29 • 109559 перегляди
Нові правила комендантської години: правоохоронці по пунктах пояснили, як це працює
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
ЄС готує відповідь на погрози Трампа щодо Гренландії: мита на 93 млрд євро - FT19 січня, 03:32 • 17243 перегляди
Бессент: анексія Гренландії - це найкраще для Гренландії, Європи та Сполучених Штатів19 січня, 04:03 • 15394 перегляди
кремль готує росіян до відмови від миру і використовує для цього Медведчука - ISW19 січня, 04:31 • 14020 перегляди
Чому МОЗ затягує з рішенням щодо ліцензій скандального Odrex: перевірку завершили понад тиждень тому, але результатів досі немає09:09 • 19749 перегляди
Через нові атаки рф знеструмлення у 5 областях, є аварійні відключення, у Києві та області ситуація залишається складною - Міненерго10:04 • 11877 перегляди
Публікації
СБУ вивчить можливу шкоду державі у разі призначення Зелінського головою Державіаслужби
Ексклюзив
11:57 • 5550 перегляди
“Особисте так” Трампа, “Угода процвітання” та переговори: що вирішують у Давосі для України11:54 • 7992 перегляди
Чому МОЗ затягує з рішенням щодо ліцензій скандального Odrex: перевірку завершили понад тиждень тому, але результатів досі немає09:09 • 19894 перегляди
Всесвітній день піци: як проста страва стала світовою легендою17 січня, 08:55 • 56515 перегляди
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
Ексклюзив
16 січня, 17:23 • 94975 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Емманюель Макрон
Джорджа Мелоні
Хав'єр Мілей
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Ґренландія
Харків
Одеса
Реклама
УНН Lite
У мережі висміяли нову пісню Тіни Кароль у TikTok про "світло", "тепло" і "добро"Photo08:40 • 10014 перегляди
Threads став популярнішим за X в мобільному додатку - звіт07:47 • 10043 перегляди
Дженніфер Лоуренс заявила, що втратила роль у Тарантіно, тому що "була недостатньо гарною"18 січня, 03:14 • 22122 перегляди
Макрон з'явився в сонцезахисних окулярах на зустрічі в Єлисейському палаціVideo17 січня, 07:26 • 34655 перегляди
Мати дитини Маска подає до суду на компанію xAI через порнографічні діпфейки, створені чат–ботом Grok17 січня, 03:45 • 31189 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
Дипломатка
Financial Times
Опалення

Нацвідбір на Євробачення-2026 від України: кому букмекери прогнозують перемогу та дають 44% на можливий успіх

Київ • УНН

 • 88 перегляди

Букмекери визначили лідера Нацвідбору на "Євробачення-2026" з 44% шансів на перемогу. Jerry Heil очолює список, тоді як LELÉKA та Monokate посідають друге та третє місця відповідно.

Нацвідбір на Євробачення-2026 від України: кому букмекери прогнозують перемогу та дають 44% на можливий успіх

Національний відбір на "Євробачення-2026" вже активно розгортається, передає УНН.

Днями артисти представили композиції, з якими вони планують представляти Україну на міжнародному пісенному конкурсі та вже навіть встигли дізнатися порядок своїх виступів 7 лютого, під час фіналу відбору. І поки український суспільний мовник та виконавці готуються до ефіру, букмекери вже зробили свої ставки на імовірного переможця. Цікаво, що першому місцю серед артистів професійні прогнозисти дають 44% на імовірний успіх, а от найбільші невдахи на думку букмекерів можуть сподіватися щонайкраще на 1% імовірної звитяги.

Євробачення-2026: які пісні звучатимуть у фіналі нацвідбору07.01.26, 18:35 • 4738 переглядiв

Топ- 3 станом на 19  січня

Jerry Heil — "Catharticus (Prayer)": близько 44 % шансів на перемогу. Фактично, букмекерський ринок вивів її на перше місце, навіть якщо глядачі ще вагаються зі своїм вибором.

LELÉKA — "Ridnym": приблизно 20 % шансів, на другій позиції за котируваннями.

Monokate — "ТYТ": близько 18 %, тримає інтригу серед претендентів.

Аутсайдери

Valeriya Force та ЩукаРиба, їх шанси мінімальні — приблизно 1 %.

Ці цифри показують, що навіть у рамках Нацвідбору букмекери бачать переможця зовсім не так, як його визначають глядачі у соцмережах або фанати на YouTube та TikTok. Зокрема, мова йде про те, що Valeria Force є досить популярною серед поціновувачів конкурсу, адже кількість прослуховувань її композиції входить у топ-3 серед усіх учасників, однак букмекери ставляють її на останнє місце.

Євробачення-2026: у "Дії" обрали десятим фіналістом нацвідбору KHAYAT13.01.26, 12:59 • 2920 переглядiв

Євген Царенко

Культура
Музикант
Соціальна мережа