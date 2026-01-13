Євробачення-2026: у "Дії" обрали десятим фіналістом нацвідбору KHAYAT
Київ • УНН
KHAYAT став десятим фіналістом Нацвідбору Євробачення-2026 за підсумками голосування у "Дії", набравши 32,41% голосів. Понад 280 тисяч українців взяли участь у голосуванні.
Десятим фіналістом нацвідбору Євробачення-2026 за підсумками голосування у "Дії" став KHAYAT, повідомили в онлайн-сервісі держпослуг, пише УНН.
Суспільне Мовлення підбило підсумки онлайн-голосування в Дії за 10-го фіналіста Нацвідбору-2026. За результатами опитування українці обрали KHAYAT. Він набрав найбільшу кількість голосів — 32,41%, і приєднується до фіналістів Національного відбору
У глядацькому голосуванні, яке тривало з 8 по 13 січня, як зазначається, взяли участь понад 280 тис. українців.
"Тепер KHAYAT разом із дев’ятьма учасниками, обраними за результатами прослуховувань, виступить у фіналі Нацвідбору, який відбудеться 7 лютого", - зазначили у сервісі.
