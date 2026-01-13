Євробачення-2026: у "Дії" обрали десятим фіналістом нацвідбору KHAYAT

$43.260.18
08:22 • 6022 перегляди
Генштаб підтвердив ураження заводу дронів у таганрозі в рф та ворожих об'єктів на окупованих територіях
07:21 • 11295 перегляди
Напад 9-класника з ножем у школі в Києві: підлітку повідомили про підозру
12 січня, 19:13 • 24746 перегляди
Зеленський: росія готує новий масований удар, хоче скористатися морозами для максимальних збитків
12 січня, 18:47 • 42108 перегляди
Документи до підписання з командою Трампа вже фактично готові, узгоджуються графіки зустрічей – ЗеленськийVideo
Ексклюзив
12 січня, 17:49 • 32343 перегляди
У Києві закриваються великі супермаркети через тривалі відключення? Що кажуть у торгових мережах
Ексклюзив
12 січня, 16:29 • 31812 перегляди
Політична нестабільність у світі: міжнародне право руйнується, а силові методи стають головним аргументом
Ексклюзив
12 січня, 14:17 • 52277 перегляди
Не обвал, а корекція: що відбувається з валютним курсом і чого чекати далі
12 січня, 14:07 • 22788 перегляди
Тіньові нафтові танкери масово переходять під російський прапор - WSJ
12 січня, 11:16 • 23531 перегляди
Президент США: у Зеленського немає карт, є лише одне - Дональд Трамп
12 січня, 10:11 • 53900 перегляди
Тетянин день: історія віри, традиції та нова дата святкування
У Харкові російський дрон атакував дитячий санаторій: що відомо13 січня, 01:44 • 4760 перегляди
Британія не відправить війська в Україну без гарантій їхньої безпеки - головнокомандувач ЗС13 січня, 02:17 • 18245 перегляди
ISW: росіяни дедалі сильніше відчувають наслідки ставки кремля на ОПК через війну в Україні13 січня, 02:51 • 6018 перегляди
Поліцейські "Білого Янгола" допомогли чоловіку з собакою дістатися до дружини, яка евакуювалася ранішеVideo13 січня, 04:01 • 6940 перегляди
Профільний комітет Ради з другої спроби підтримав звільнення Малюка з посади голови СБУ08:16 • 11074 перегляди
Майже мільйон зарплати під Новий рік. Стало відомо, скільки заробив у грудні головний юрист НацбанкуPhoto10:02 • 4358 перегляди
Не обвал, а корекція: що відбувається з валютним курсом і чого чекати далі
Ексклюзив
12 січня, 14:17 • 52277 перегляди
Ігнорування нацбезпеки: чому профільний заступник міністра Деркач "закриває очі" на спроби призначити Зелінського головою Державіаслужби 12 січня, 10:30 • 47856 перегляди
Тетянин день: історія віри, традиції та нова дата святкування12 січня, 10:11 • 53900 перегляди
Третє коло перевірок Odrex: МОЗ може відкликати ще 2 медичні ліцензії клініки через порушення 12 січня, 09:47 • 49537 перегляди
Дональд Трамп
Олег Синєгубов
Володимир Зеленський
Олександр Сирський
Віталій Кличко
Україна
Сполучені Штати Америки
Запорізька область
Харків
Донецька область
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto12 січня, 00:45 • 40575 перегляди
Зірку фільму "Один вдома" оштрафували у Каліфорнії за спробу скористатися послугами ескорту11 січня, 23:46 • 35670 перегляди
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханійPhoto10 січня, 15:04 • 41036 перегляди
“Жити на повну”: співачка Аліна Гросу оголосила про вагітністьVideo10 січня, 13:08 • 42921 перегляди
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video8 січня, 08:37 • 99046 перегляди
Іскандер (ОТРК)
Соціальна мережа
Ракетний комплекс "Тор"
Шахед-136

Євробачення-2026: у "Дії" обрали десятим фіналістом нацвідбору KHAYAT

Київ • УНН

 • 682 перегляди

KHAYAT став десятим фіналістом Нацвідбору Євробачення-2026 за підсумками голосування у "Дії", набравши 32,41% голосів. Понад 280 тисяч українців взяли участь у голосуванні.

Євробачення-2026: у "Дії" обрали десятим фіналістом нацвідбору KHAYAT

Десятим фіналістом нацвідбору Євробачення-2026 за підсумками голосування у "Дії" став KHAYAT, повідомили в онлайн-сервісі держпослуг, пише УНН.

Суспільне Мовлення підбило підсумки онлайн-голосування в Дії за 10-го фіналіста Нацвідбору-2026. За результатами опитування українці обрали KHAYAT. Він набрав найбільшу кількість голосів — 32,41%, і приєднується до фіналістів Національного відбору

- повідомили у "Дії".

У глядацькому голосуванні, яке тривало з 8 по 13 січня, як зазначається, взяли участь понад 280 тис. українців.

"Тепер KHAYAT разом із дев’ятьма учасниками, обраними за результатами прослуховувань, виступить у фіналі Нацвідбору, який відбудеться 7 лютого", - зазначили у сервісі.

Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"08.01.26, 10:37 • 99047 переглядiв

Юлія Шрамко

СуспільствоКультура
Музикант
Дія (сервіс)
Національна суспільна телерадіокомпанія України (Suspilne)