Евровидение-2026: в "Дія" выбрали десятым финалистом нацотбора KHAYAT

08:22 • 6584 просмотра
Генштаб подтвердил поражение завода дронов в Таганроге в рф и вражеских объектов на оккупированных территориях
07:21 • 12023 просмотра
Нападение 9-классника с ножом в школе в Киеве: подростку сообщили о подозрении
12 января, 19:13 • 25249 просмотра
Зеленский: Россия готовит новый массированный удар, хочет воспользоваться морозами для максимального ущерба
12 января, 18:47 • 42613 просмотра
Документы для подписания с командой Трампа уже фактически готовы, согласовываются графики встреч – ЗеленскийVideo
Эксклюзив
12 января, 17:49 • 32782 просмотра
В Киеве закрываются крупные супермаркеты из-за длительных отключений? Что говорят в торговых сетях
Эксклюзив
12 января, 16:29 • 32022 просмотра
Политическая нестабильность в мире: международное право разрушается, а силовые методы становятся главным аргументом
Эксклюзив
12 января, 14:17 • 52761 просмотра
Не обвал, а коррекция: что происходит с валютным курсом и чего ждать дальше
12 января, 14:07 • 22824 просмотра
Теневые нефтяные танкеры массово переходят под российский флаг - WSJ
12 января, 11:16 • 23561 просмотра
Президент США: у Зеленского нет карт, есть только одно - Дональд Трамп
12 января, 10:11 • 54188 просмотра
Татьянин день: история веры, традиции и новая дата празднования
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Популярные новости
Британия не отправит войска в Украину без гарантий их безопасности - главнокомандующий ВС13 января, 02:17 • 18477 просмотра
ISW: россияне все сильнее ощущают последствия ставки кремля на ОПК из-за войны в Украине13 января, 02:51 • 6454 просмотра
Полицейские "Белого Ангела" помогли мужчине с собакой добраться до жены, которая эвакуировалась раньшеVideo13 января, 04:01 • 7346 просмотра
Профильный комитет Рады со второй попытки поддержал увольнение Малюка с должности главы СБУ08:16 • 11283 просмотра
Почти миллион зарплаты под Новый год. Стало известно, сколько заработал в декабре главный юрист НацбанкаPhoto10:02 • 4846 просмотра
Почти миллион зарплаты под Новый год. Стало известно, сколько заработал в декабре главный юрист НацбанкаPhoto10:02 • 5448 просмотра
Не обвал, а коррекция: что происходит с валютным курсом и чего ждать дальше
12 января, 14:17 • 52761 просмотра
Игнорирование нацбезопасности: почему профильный заместитель министра Деркач "закрывает глаза" на попытки назначить Зелинского главой Госавиаслужбы12 января, 10:30 • 48159 просмотра
Татьянин день: история веры, традиции и новая дата празднования12 января, 10:11 • 54188 просмотра
Третий круг проверок Odrex: Минздрав может отозвать еще 2 медицинские лицензии клиники из-за нарушений12 января, 09:47 • 49812 просмотра
УНН Lite
Хайди Клум заметили топлес во время отдыха на Сен-Бартелеми с Томом КаулитцемPhoto12 января, 00:45 • 40765 просмотра
Звезду фильма "Один дома" оштрафовали в Калифорнии за попытку воспользоваться услугами эскорта11 января, 23:46 • 35832 просмотра
Любовь — это свет: Клопотенко сделал предложение своей возлюбленнойPhoto10 января, 15:04 • 41188 просмотра
"Жить на полную": певица Алина Гросу объявила о беременностиVideo10 января, 13:08 • 43064 просмотра
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"Video8 января, 08:37 • 99186 просмотра
Евровидение-2026: в "Дія" выбрали десятым финалистом нацотбора KHAYAT

Киев • УНН

 • 874 просмотра

KHAYAT стал десятым финалистом Нацотбора Евровидения-2026 по итогам голосования в "Дія", набрав 32,41% голосов. Более 280 тысяч украинцев приняли участие в голосовании.

Евровидение-2026: в "Дія" выбрали десятым финалистом нацотбора KHAYAT

Десятым финалистом нацотбора Евровидения-2026 по итогам голосования в "Дія" стал KHAYAT, сообщили в онлайн-сервисе госуслуг, пишет УНН.

"Суспільне Мовлення" подвело итоги онлайн-голосования в "Дія" за 10-го финалиста Нацотбора-2026. По результатам опроса украинцы выбрали KHAYAT. Он набрал наибольшее количество голосов - 32,41%, и присоединяется к финалистам Национального отбора

- сообщили в "Дія".

В зрительском голосовании, которое длилось с 8 по 13 января, как отмечается, приняли участие более 280 тыс. украинцев.

"Теперь KHAYAT вместе с девятью участниками, выбранными по результатам прослушиваний, выступит в финале Нацотбора, который состоится 7 февраля", - отметили в сервисе.

Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"08.01.26, 10:37 • 99193 просмотра

Юлия Шрамко

ОбществоКультура
Музыкант
Дія (сервис)
Национальная общественная телерадиокомпания Украины (Suspline)