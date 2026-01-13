Евровидение-2026: в "Дія" выбрали десятым финалистом нацотбора KHAYAT

Десятым финалистом нацотбора Евровидения-2026 по итогам голосования в "Дія" стал KHAYAT, сообщили в онлайн-сервисе госуслуг, пишет УНН.

"Суспільне Мовлення" подвело итоги онлайн-голосования в "Дія" за 10-го финалиста Нацотбора-2026. По результатам опроса украинцы выбрали KHAYAT. Он набрал наибольшее количество голосов - 32,41%, и присоединяется к финалистам Национального отбора