Евровидение-2026: в "Дія" выбрали десятым финалистом нацотбора KHAYAT
Киев • УНН
KHAYAT стал десятым финалистом Нацотбора Евровидения-2026 по итогам голосования в "Дія", набрав 32,41% голосов. Более 280 тысяч украинцев приняли участие в голосовании.
Десятым финалистом нацотбора Евровидения-2026 по итогам голосования в "Дія" стал KHAYAT, сообщили в онлайн-сервисе госуслуг, пишет УНН.
"Суспільне Мовлення" подвело итоги онлайн-голосования в "Дія" за 10-го финалиста Нацотбора-2026. По результатам опроса украинцы выбрали KHAYAT. Он набрал наибольшее количество голосов - 32,41%, и присоединяется к финалистам Национального отбора
В зрительском голосовании, которое длилось с 8 по 13 января, как отмечается, приняли участие более 280 тыс. украинцев.
"Теперь KHAYAT вместе с девятью участниками, выбранными по результатам прослушиваний, выступит в финале Нацотбора, который состоится 7 февраля", - отметили в сервисе.
