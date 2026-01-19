Нацотбор на Евровидение-2026 от Украины: кому букмекеры прогнозируют победу и дают 44% на возможный успех
Букмекеры определили лидера Нацотбора на "Евровидение-2026" с 44% шансов на победу. Jerry Heil возглавляет список, тогда как LELÉKA и Monokate занимают второе и третье места соответственно.
Национальный отбор на "Евровидение-2026" уже активно разворачивается, передает УНН.
На днях артисты представили композиции, с которыми они планируют представлять Украину на международном песенном конкурсе и уже даже успели узнать порядок своих выступлений 7 февраля, во время финала отбора. И пока украинский общественный вещатель и исполнители готовятся к эфиру, букмекеры уже сделали свои ставки на вероятного победителя. Интересно, что первому месту среди артистов профессиональные прогнозисты дают 44% на вероятный успех, а вот самые большие неудачники по мнению букмекеров могут надеяться в лучшем случае на 1% вероятной победы.
Топ-3 по состоянию на 19 января
Jerry Heil — "Catharticus (Prayer)": около 44 % шансов на победу. Фактически, букмекерский рынок вывел ее на первое место, даже если зрители еще колеблются со своим выбором.
LELÉKA — "Ridnym": примерно 20 % шансов, на второй позиции по котировкам.
Monokate — "ТYТ": около 18 %, держит интригу среди претендентов.
Аутсайдеры
Valeriya Force и ЩукаРиба, их шансы минимальны — примерно 1 %.
Эти цифры показывают, что даже в рамках Нацотбора букмекеры видят победителя совсем не так, как его определяют зрители в соцсетях или фанаты на YouTube и TikTok. В частности, речь идет о том, что Valeria Force достаточно популярна среди ценителей конкурса, ведь количество прослушиваний ее композиции входит в топ-3 среди всех участников, однако букмекеры ставят ее на последнее место.
