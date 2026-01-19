$43.180.08
Эксклюзив
11:57 • 6334 просмотра
СБУ изучит возможный ущерб государству в случае назначения Зелинского главой Госавиаслужбы
11:54 • 9212 просмотра
«Личное да» Трампа, «Соглашение о процветании» и переговоры: что решают в Давосе для Украины
11:48 • 5968 просмотра
Нацполиция завершила расследование уголовного дела о смерти одесского бизнесмена в скандальной клинике Odrex
07:52 • 13583 просмотра
Враг подтягивает резервы к Покровску: Сырский раскрыл ситуацию на Покровском направлении
07:13 • 21482 просмотра
Угрозы Трампа по поводу Гренландии заставляют Европу рассматривать альянс без США, с вариантом "коалиции желающих" с учетом мощи Украины - Politico
18 января, 11:31 • 34397 просмотра
Морозы и похолодания в Украине: какой погоды ждать дальше
Эксклюзив
18 января, 10:58 • 55847 просмотра
Одна из самых интересных и нестандартных недель всего года: астрологический прогноз на 18-25 января
18 января, 08:25 • 45102 просмотра
Европейские страны начали борьбу с российским "теневым флотом" - ISW
17 января, 12:49 • 76816 просмотра
Генштаб подтвердил поражение ПВО и склада дронов врага на оккупированных территориях
17 января, 12:29 • 109714 просмотра
Новые правила комендантского часа: правоохранители по пунктам объяснили, как это работает
Нацотбор на Евровидение-2026 от Украины: кому букмекеры прогнозируют победу и дают 44% на возможный успех

Киев • УНН

 • 214 просмотра

Букмекеры определили лидера Нацотбора на "Евровидение-2026" с 44% шансов на победу. Jerry Heil возглавляет список, тогда как LELÉKA и Monokate занимают второе и третье места соответственно.

Нацотбор на Евровидение-2026 от Украины: кому букмекеры прогнозируют победу и дают 44% на возможный успех

Национальный отбор на "Евровидение-2026" уже активно разворачивается, передает УНН.

На днях артисты представили композиции, с которыми они планируют представлять Украину на международном песенном конкурсе и уже даже успели узнать порядок своих выступлений 7 февраля, во время финала отбора. И пока украинский общественный вещатель и исполнители готовятся к эфиру, букмекеры уже сделали свои ставки на вероятного победителя. Интересно, что первому месту среди артистов профессиональные прогнозисты дают 44% на вероятный успех, а вот самые большие неудачники по мнению букмекеров могут надеяться в лучшем случае на 1% вероятной победы.

Евровидение-2026: какие песни прозвучат в финале нацотбора07.01.26, 18:35 • 4738 просмотров

Топ-3 по состоянию на 19  января

Jerry Heil — "Catharticus (Prayer)": около 44 % шансов на победу. Фактически, букмекерский рынок вывел ее на первое место, даже если зрители еще колеблются со своим выбором.

LELÉKA — "Ridnym": примерно 20 % шансов, на второй позиции по котировкам.

Monokate — "ТYТ": около 18 %, держит интригу среди претендентов.

Аутсайдеры

Valeriya Force и ЩукаРиба, их шансы минимальны — примерно 1 %.

Эти цифры показывают, что даже в рамках Нацотбора букмекеры видят победителя совсем не так, как его определяют зрители в соцсетях или фанаты на YouTube и TikTok. В частности, речь идет о том, что Valeria Force достаточно популярна среди ценителей конкурса, ведь количество прослушиваний ее композиции входит в топ-3 среди всех участников, однако букмекеры ставят ее на последнее место.

Евровидение-2026: в "Дія" выбрали десятым финалистом нацотбора KHAYAT13.01.26, 12:59 • 2920 просмотров

