Нацотбор на Евровидение-2026 от Украины: кому букмекеры прогнозируют победу и дают 44% на возможный успех

Национальный отбор на "Евровидение-2026" уже активно разворачивается, передает УНН.

На днях артисты представили композиции, с которыми они планируют представлять Украину на международном песенном конкурсе и уже даже успели узнать порядок своих выступлений 7 февраля, во время финала отбора. И пока украинский общественный вещатель и исполнители готовятся к эфиру, букмекеры уже сделали свои ставки на вероятного победителя. Интересно, что первому месту среди артистов профессиональные прогнозисты дают 44% на вероятный успех, а вот самые большие неудачники по мнению букмекеров могут надеяться в лучшем случае на 1% вероятной победы.

Евровидение-2026: какие песни прозвучат в финале нацотбора

Топ-3 по состоянию на 19 января

Jerry Heil — "Catharticus (Prayer)": около 44 % шансов на победу. Фактически, букмекерский рынок вывел ее на первое место, даже если зрители еще колеблются со своим выбором.

LELÉKA — "Ridnym": примерно 20 % шансов, на второй позиции по котировкам.

Monokate — "ТYТ": около 18 %, держит интригу среди претендентов.

Аутсайдеры

Valeriya Force и ЩукаРиба, их шансы минимальны — примерно 1 %.

Эти цифры показывают, что даже в рамках Нацотбора букмекеры видят победителя совсем не так, как его определяют зрители в соцсетях или фанаты на YouTube и TikTok. В частности, речь идет о том, что Valeria Force достаточно популярна среди ценителей конкурса, ведь количество прослушиваний ее композиции входит в топ-3 среди всех участников, однако букмекеры ставят ее на последнее место.

