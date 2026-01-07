$42.560.14
Ексклюзив
16:27 • 432 перегляди
Миротворчі сили для України: чи можливі реальні гарантії безпеки
16:11 • 1302 перегляди
У Мінрозвитку попереджають про погіршення погоди, створено штаб з ліквідації наслідків НС на головних дорогах
14:21 • 2948 перегляди
Зеленський розраховує на зустріч з Трампом найближчим часом
13:11 • 10197 перегляди
Міжнародні резерви України досягли історичного максимуму в $57,3 млрд - НБУ
12:29 • 15536 перегляди
росія пропонувала США "обмін" Венесуели на Україну - ексрадниця Трампа
Ексклюзив
11:31 • 21423 перегляди
Віцепремʼєр Кулеба намагається призначити голову Державіаслужби до поновлення відкритого конкурсу. У чому причинаPhoto
7 січня, 10:27 • 22059 перегляди
Найскладніші питання ЗАЕС і територій, а також саміт за участю США: Зеленський розкрив зміст нових переговорів з посланцями Трампа
7 січня, 10:05 • 22783 перегляди
Генштаб підтвердив ураження нафтобази у бєлгородській області рф та складу МТЗ окупантів
7 січня, 09:26 • 17962 перегляди
Кабмін заборонив відключення медзакладів від електропостачання: прем’єр Свириденко доручила розібратися в ситуації у Львові
7 січня, 09:20 • 17027 перегляди
"Не вся інформація може бути публічною, робота триває": Буданов повідомив про конкретні результати переговорів у Парижі
Євробачення-2026: які пісні звучатимуть у фіналі нацвідбору

Київ • УНН

 • 52 перегляди

В Україні оголосили назви дев'яти пісень фіналістів національного відбору на Євробачення-2026. Десятого фіналіста оберуть через застосунок "Дія", а жива презентація пісень відбудеться 15 січня.

Євробачення-2026: які пісні звучатимуть у фіналі нацвідбору

В Україні стали відомі назви пісень фіналістів національного відбору на Євробачення-2026. Дев’ять конкурсних композицій прозвучать вперше у живому концерті 15 січня в Origin Stage, а десятий фіналіст буде визначений через застосунок "Дія"." Про це повідомляє Суспільний мовник, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що у фіналі звучатимуть наступні пісні: Jerry Heil — "CATHARTICUS" (prayer), LAUD — "Lightkeeper", LELÉKA — "Рідним", MOLODI — "THE LEGENDS", Monokate — "Ти тут", Mr. Vel — "Do Or Done", The Elliens — "Crawling whispers", Valeriya Force — "Open Our Hearts" і "ЩукаРиба" — "Моя земля".

Після того, як в "Дії" оберуть останнього 10-го фіналіста, 15 січня о 19:00 в Origin Stage відбудеться жива презентація пісень у форматі концерту.

"Під час заходу кожен присутній вперше почує живе виконання конкурсних пісень фіналістів до їхнього виходу на стримінгових сервісах, а також побачить виступи запрошених гостей. Ведучі — Тімур Мірошниченко та Анна Тульєва", - розповіли в "Суспільному".

Зазначається, що ця подія відбудеться в неофіційному форматі після традиційного жеребкування нацвідбору. Фінал нацвідбору відбудеться 7 лютого. 

Як повідомлялося, 70-й ювілейний конкурс "Євробачення-2026" відбудеться у Відні (Австрії). Півфінали відбудуться 12 та 14 травня, гранд фінал — 16 травня на Wiener Stadthalle, найбільшій критій арені Австрії.

Ольга Розгон

СуспільствоКультура
