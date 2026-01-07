Євробачення-2026: які пісні звучатимуть у фіналі нацвідбору
Київ • УНН
В Україні оголосили назви дев'яти пісень фіналістів національного відбору на Євробачення-2026. Десятого фіналіста оберуть через застосунок "Дія", а жива презентація пісень відбудеться 15 січня.
В Україні стали відомі назви пісень фіналістів національного відбору на Євробачення-2026. Дев’ять конкурсних композицій прозвучать вперше у живому концерті 15 січня в Origin Stage, а десятий фіналіст буде визначений через застосунок "Дія"." Про це повідомляє Суспільний мовник, пише УНН.
Деталі
Зазначається, що у фіналі звучатимуть наступні пісні: Jerry Heil — "CATHARTICUS" (prayer), LAUD — "Lightkeeper", LELÉKA — "Рідним", MOLODI — "THE LEGENDS", Monokate — "Ти тут", Mr. Vel — "Do Or Done", The Elliens — "Crawling whispers", Valeriya Force — "Open Our Hearts" і "ЩукаРиба" — "Моя земля".
Після того, як в "Дії" оберуть останнього 10-го фіналіста, 15 січня о 19:00 в Origin Stage відбудеться жива презентація пісень у форматі концерту.
"Під час заходу кожен присутній вперше почує живе виконання конкурсних пісень фіналістів до їхнього виходу на стримінгових сервісах, а також побачить виступи запрошених гостей. Ведучі — Тімур Мірошниченко та Анна Тульєва", - розповіли в "Суспільному".
Зазначається, що ця подія відбудеться в неофіційному форматі після традиційного жеребкування нацвідбору. Фінал нацвідбору відбудеться 7 лютого.
Як повідомлялося, 70-й ювілейний конкурс "Євробачення-2026" відбудеться у Відні (Австрії). Півфінали відбудуться 12 та 14 травня, гранд фінал — 16 травня на Wiener Stadthalle, найбільшій критій арені Австрії.
