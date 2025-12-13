$42.270.00
15:54
18-річні хлопці, які не стали на облік, автоматично отримають статус призовника - Міноборони
15:26 • 13967 перегляди
Україна ввела санкції проти майже 700 морських суден “тіньового флоту” рф - Зеленський
15:01 • 13382 перегляди
білорусь передала Україні 114 цивільних: серед них відомі білоруські опозиціонери та українціPhoto
13:58 • 14150 перегляди
Зеленський доручив ГУР активізувати роботу для звільнення військовополонених до Нового року
13:41 • 13692 перегляди
В Україну з білорусі повертаються 5 ув'язнених цивільних - Зеленський
13 грудня, 12:30 • 11711 перегляди
Радники США та України відвідають мирні переговори в Берліні в неділю - dpa
Ексклюзив
13 грудня, 11:00 • 13134 перегляди
Астма поруч: чому хвороба може виникнути раптово і як уберегти себе
13 грудня, 10:39 • 14129 перегляди
13 з 30 російських ракет та 417 з 465 дронів знешкодили над Україною, рф атакувала 4 "Кинджалами"
13 грудня, 09:59 • 12622 перегляди
Понад мільйон споживачів без світла після нічної атаки рф - МВСPhoto
13 грудня, 08:44 • 13033 перегляди
Європа побоюється троянського коня для росії в плані Трампа для України - Bloomberg
Про агентство
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Ціни на вершкове масло падають, склади переповнені: що відбувається на молочному ринку України і які прогнози
Ексклюзив
12 грудня, 13:07 • 58616 перегляди
Франція перемогла на Дитячому Євробаченні-2025, Україна посіла друге місце

Київ • УНН

 • 122 перегляди

Представниця Франції Lou Deleuze здобула перемогу на Дитячому Євробаченні-2025 у Грузії з піснею Ce Monde, набравши 248 балів. Українка Софія Нерсесян з піснею "Мотанка" посіла друге місце зі 177 балами.

Франція перемогла на Дитячому Євробаченні-2025, Україна посіла друге місце

Сьогодні у Грузії відбувся фінал Дитячого Євробачення-2025. Перемогу здобула представниця Франції, а українка Софія Нерсесян посіла другу сходинку, передає УНН із посиланням на Суспільне мовлення.

Деталі

У суботу, 13 грудня, відбувся фінал Дитячого пісенного конкурсу Євробачення – 2025 у Тбілісі на Gymnastic Hall of Olympic City. Перемогу здобула Lou Deleuze із піснею Ce Monde. Переможниця отримала 248 балів, 152 від журі та 96 від глядачів.

Україна посіла 2 місце із 177 балами.

Україну на конкурсі представила 10-річна Софія Нерсесян з міста Київ. Софія виступила під номером 6 із піснею "Мотанка".

Авторкою пісні стала Світлана Тарабарова. Композиція присвячена найпотужнішому українському оберегу, який матері́ дарують своїм дітям. 

Антоніна Туманова

СуспільствоКультура
Національна суспільна телерадіокомпанія України (Suspilne)
Тбілісі
Франція
Україна
Грузія
Київ