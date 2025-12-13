Франція перемогла на Дитячому Євробаченні-2025, Україна посіла друге місце
Київ • УНН
Представниця Франції Lou Deleuze здобула перемогу на Дитячому Євробаченні-2025 у Грузії з піснею Ce Monde, набравши 248 балів. Українка Софія Нерсесян з піснею "Мотанка" посіла друге місце зі 177 балами.
Сьогодні у Грузії відбувся фінал Дитячого Євробачення-2025. Перемогу здобула представниця Франції, а українка Софія Нерсесян посіла другу сходинку, передає УНН із посиланням на Суспільне мовлення.
Деталі
У суботу, 13 грудня, відбувся фінал Дитячого пісенного конкурсу Євробачення – 2025 у Тбілісі на Gymnastic Hall of Olympic City. Перемогу здобула Lou Deleuze із піснею Ce Monde. Переможниця отримала 248 балів, 152 від журі та 96 від глядачів.
Євробачення-2026: названо імена 9 фіналістів Нацвідбору03.12.25, 10:36 • 3314 переглядiв
Україна посіла 2 місце із 177 балами.
Україну на конкурсі представила 10-річна Софія Нерсесян з міста Київ. Софія виступила під номером 6 із піснею "Мотанка".
Авторкою пісні стала Світлана Тарабарова. Композиція присвячена найпотужнішому українському оберегу, який матері́ дарують своїм дітям.