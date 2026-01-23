«Намечтала»: Леся Никитюк стала ведущей Нацотбора на Евровидение — кто составит ей компанию

$43.170.01
50.520.15
ukenru
Эксклюзив
11:04 • 404 просмотра
Блокировка движения польскими фермерами на границе с Украиной: перекрытие движения транспорта пока не фиксируется
08:25 • 12143 просмотра
Вопрос Донбасса "ключевой", его будут обсуждать в Абу-Даби - Зеленский
Эксклюзив
08:04 • 37640 просмотра
Европе можно, Украине - нет? Почему МВФ требует убрать субсидии и по кому это ударит в первую очередь
07:54 • 24107 просмотра
Делегации Украины, США и России отправляются в Абу-Даби для трехсторонних переговоров по войне: что известно
06:55 • 25152 просмотра
ЕС, США и Украина близки к соглашению о процветании для послевоенной Украины: фон дер Ляйен назвала пять столпов
06:33 • 24519 просмотра
Трамп о возможном саммите США-Украина-рф: встречи происходят, и "посмотрим, что случится"
23 января, 01:52 • 25333 просмотра
О чем договорились в москве американская делегация и путин
22 января, 19:51 • 49323 просмотра
Украина пережила самый тяжелый день для энергосистемы с ноября 2022 года, ситуация сверхтяжелая - Шмыгаль
22 января, 18:05 • 60175 просмотра
Хотел прорвать границу и чуть не сбил пограничника: водитель автобуса "Кошице-Свалява" оставил пассажиров и побежал в Словакию
22 января, 16:54 • 41336 просмотра
Беспилотники СБУ поразили нефтяной терминал "Таманьнефтегаз" в рф: ориентировочный ущерб достигает 50 млн долларовVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−7°
3.4м/с
84%
748мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Ночная атака БПЛА на россию: в Пензе горит нефтебаза, в Воронежской области повреждено жильеVideo23 января, 04:26 • 20221 просмотра
Трамп предлагает НАТО защитить южную границу США вместо европейских рубежей23 января, 04:36 • 21356 просмотра
Тайвань предлагает Украине прямой диалог для перекрытия каналов поставки чипов в РФ23 января, 05:00 • 50769 просмотра
США официально вышли из ВОЗ, "забыв" оплатить долг в 260 миллионов долларов05:24 • 32869 просмотра
Кличко призвал киевлян запастись продуктами и по возможности выехать из города09:20 • 18024 просмотра
публикации
Европе можно, Украине - нет? Почему МВФ требует убрать субсидии и по кому это ударит в первую очередь
Эксклюзив
08:04 • 37586 просмотра
От "легендарной" ссоры в Овальном кабинете до взаимопонимания и разговоров о дальнобойных ракетах: как Зеленский пережил год переговоров с Трампом22 января, 16:50 • 46205 просмотра
Как Украине помогают пережить зиму 2026: свет, тепло и международная солидарность22 января, 14:43 • 49775 просмотра
Конец ООН? Что такое "Совет мира" Трампа и для чего он создан
Эксклюзив
22 января, 11:29 • 60701 просмотра
Безопасность украинских пациентов: почему решение по медицинским лицензиям скандальной Odrex не обнародовано и какую роль в этом играет Ляшко22 января, 10:28 • 51777 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен
Рустем Умеров
Кирилл Буданов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Абу-Даби
Гренландия
Реклама
УНН Lite
«Намечтала»: Леся Никитюк стала ведущей Нацотбора на Евровидение — кто составит ей компаниюPhoto11:14 • 0 просмотра
"У меня есть работа, друзья, родители": финалистка "Холостяка" рассказала, влюблена ли до сих пор в Тараса Цымбалюка22 января, 17:56 • 23656 просмотра
Объявлены новые члены Зала славы авторов песен 2026 годаPhoto21 января, 23:40 • 39967 просмотра
"Крик 7" скоро выйдет на большие экраны: кто из звездных героев франшизы примет участие в новой частиVideo21 января, 18:19 • 35422 просмотра
Легенда "Евровидения" возвращается: Александр Рыбак подал заявку на норвежский отбор с новой песнейVideo21 января, 15:49 • 63589 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
Шахед-136
9К720 Искандер

«Намечтала»: Леся Никитюк стала ведущей Нацотбора на Евровидение — кто составит ей компанию

Киев • УНН

 • 6 просмотра

Украинская телеведущая Леся Никитюк будет одной из ведущих Национального отбора на Евровидение-2026. Вместе с ней будет вести шоу Тимур Мирошниченко, а Анна Тульева станет ведущей предшоу.

«Намечтала»: Леся Никитюк стала ведущей Нацотбора на Евровидение — кто составит ей компанию

Украинская телеведущая Леся Никитюк станет одной из ведущих Национального отбора на песенный конкурс Евровидение-2026. Об этом сообщили организаторы шоу, а также сама телеведущая в своих социальных сетях, пишет УНН.

Подробности

Никитюк подтвердила новость в Instagram, опубликовав сторис с короткой подписью: "Намечтала".

Вместе с Лесей Никитюк ведущим Нацотбора также будет Тимур Мирошниченко - бессменный украинский комментатор Евровидения и уже многолетний ведущий национальных отборов. Он традиционно будет отвечать за конкурсную часть шоу.

Для Леси Никитюк это первый опыт работы в формате Национального отбора, который ежегодно остается одним из самых ожидаемых телевизионных событий. Ее привлечение, вполне возможно, добавит шоу более неформальной подачи и динамики.

Кроме того, организаторы также сообщили, что ведущей предшоу и зоны еврофанов нацотбора стала блогер Анна Тульева.

Напомним

Финал национального отбора на Евровидение состоится 7 февраля. В рамках концерта 10 артистов будут соревноваться за право представлять Украину на юбилейном 70-м Евровидении.

Нацотбор на Евровидение-2026 от Украины: кому букмекеры прогнозируют победу и дают 44% на возможный успех19.01.26, 14:25 • 3193 просмотра

Станислав Кармазин

КультураУНН Lite
Леся Никитюк
Блогеры
Украина