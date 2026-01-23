«Намечтала»: Леся Никитюк стала ведущей Нацотбора на Евровидение — кто составит ей компанию

Украинская телеведущая Леся Никитюк станет одной из ведущих Национального отбора на песенный конкурс Евровидение-2026. Об этом сообщили организаторы шоу, а также сама телеведущая в своих социальных сетях, пишет УНН.

Подробности

Никитюк подтвердила новость в Instagram, опубликовав сторис с короткой подписью: "Намечтала".

Вместе с Лесей Никитюк ведущим Нацотбора также будет Тимур Мирошниченко - бессменный украинский комментатор Евровидения и уже многолетний ведущий национальных отборов. Он традиционно будет отвечать за конкурсную часть шоу.

Для Леси Никитюк это первый опыт работы в формате Национального отбора, который ежегодно остается одним из самых ожидаемых телевизионных событий. Ее привлечение, вполне возможно, добавит шоу более неформальной подачи и динамики.

Кроме того, организаторы также сообщили, что ведущей предшоу и зоны еврофанов нацотбора стала блогер Анна Тульева.

Напомним

Финал национального отбора на Евровидение состоится 7 февраля. В рамках концерта 10 артистов будут соревноваться за право представлять Украину на юбилейном 70-м Евровидении.

Нацотбор на Евровидение-2026 от Украины: кому букмекеры прогнозируют победу и дают 44% на возможный успех