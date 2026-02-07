Не лише поп: Valeriya Force з реп-маніфестом виступила на Нацвідборі Євробачення
Київ • УНН
Співачка Valeriya Force виступила на Нацвідборі Євробачення з піснею "Open Our Hearts", поєднавши поп, реп та український фрагмент. Композиція присвячена жіночій силі та єдності.
Співачка Valeriya Force взяла участь у Національному відборі на Євробачення з конкурсною піснею "Open Our Hearts". Артистка представила номер у межах телевізійного ефіру, в рамках якого змагається з іншими учасниками за право представляти Україну на міжнародному пісенному конкурсі. Про це пише УНН.
Деталі
Композиція "Open Our Hearts" виконана у форматі сучасного поп-трека з поєднанням кількох музичних стилів. У пісні звучать хорові партії, реп та український фрагмент, які формують цілісну музичну структуру та підсилюють емоційне наповнення номера.
За задумом авторів, композиція зосереджена на темах жіночої сили, внутрішньої енергії та спадковості поколінь. Образ головної героїні символізує внутрішній вогонь, що уособлює пам’ять, коріння та світло, яке передається крізь час.
У тексті пісні закладений меседж про відкритість, збереження гідності та віру в себе. Реп-частина підкреслює образ сучасної жінки — вільної та впевненої, тоді як український фрагмент акцентує увагу на ідеї єдності та спільної сили. У прямому ефірі артистка виступила з балетом. Не можна не згадати костюм, який одягла артистка. Вона приміряла ефектну чорню сукню із блискітками.
