Не лише поп: Valeriya Force з реп-маніфестом виступила на Нацвідборі Євробачення

$43.140.00
50.900.00
ukenru
20:13 • 806 перегляди
Критична ситуація на Київщині: гострий дефіцит енергії та загибель рятувальника - в ОВА розповіли деталіPhoto
7 лютого, 13:35 • 12509 перегляди
Зеленський провів селектор після масованого удару рф: в Україні значні відключення світла
7 лютого, 10:29 • 17643 перегляди
СБУ уразила російський завод, який виготовляє компоненти пального для ворожих ракет Х-55 і Х-101PhotoVideo
Ексклюзив
7 лютого, 10:00 • 17627 перегляди
Мінус 2 трлн доларів з жовтня: що зламало біткоїн і чи почалась нова криптокриза
Ексклюзив
7 лютого, 06:00 • 22264 перегляди
"Радісний момент": батько і тренер скелетоніста та прапороносця Владислава Гераскевича про враження від церемонії відкриття Олімпіади-2026, підтримку України та амбіції команди
Ексклюзив
6 лютого, 16:55 • 34312 перегляди
Санкції сильно б’ють по рф, але кремль не зупиняється: Уповноважений Президента України з питань санкцій розповів як працює тиск Заходу
Ексклюзив
6 лютого, 16:00 • 46603 перегляди
Комп’ютерні окуляри: реальний захист чи вдалий маркетинг
6 лютого, 14:58 • 41293 перегляди
У НБУ не виключають, що після опалювального сезону зростуть тарифи на світло та інші компослуги
6 лютого, 14:54 • 31538 перегляди
Заборона на морські поставки нафти, нові бани на імпорт металів, тіньовий флот і банки: у ЄС представили 20-й пакет санкцій проти рф
Ексклюзив
6 лютого, 14:41 • 46610 перегляди
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−4°
2.2м/с
89%
741мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
США пропонують завершити війну до початку літа - Зеленський7 лютого, 10:44 • 5478 перегляди
Зеленський: США запропонували підтримати ініціативу з деескалації щодо енергетики - росія поки не підтвердила7 лютого, 10:53 • 6864 перегляди
Розвідка розкрила спробу росії укласти угоду зі США на 12 трлн доларів: Зеленський розповів про "пакет дмітрієва"7 лютого, 11:57 • 9174 перегляди
Атака рф по Запоріжжю і області: поранено 10 людей, знищено притулок для собак, загинули твариниPhoto7 лютого, 12:10 • 4384 перегляди
Роблять це, бо розуміють, що Україна не визнає: Зеленський про вимоги рф визнати Крим російським7 лютого, 12:21 • 4790 перегляди
Публікації
День Святого Валентина без банальностей: оригінальні ідеї для подарунківPhoto7 лютого, 07:00 • 25433 перегляди
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
Ексклюзив
6 лютого, 14:41 • 46614 перегляди
Гральне минуле і російський слід: хто насправді стоїть за клінікою OdrexPhoto6 лютого, 11:15 • 41880 перегляди
Не лише закриті справи проти підприємств, а й перевірка дій правоохоронців: як просувається боротьба ОГП з тиском на бізнес
Ексклюзив
6 лютого, 11:00 • 43900 перегляди
Укрзалізниця запроваджує динамічні ціни на люкс-квитки та нові правила повернення коштів5 лютого, 20:38 • 56459 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Музикант
Беньямін Нетаньягу
Денис Шмигаль
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Дніпропетровська область
Оман
Реклама
УНН Lite
MAYOROVA розповіла про швидкозростаюче новоутворення в грудях: співачка запевняє — доброякісне та без загрози життюPhoto6 лютого, 17:59 • 14833 перегляди
Кайлі Дженнер вразила всіх: бюстгальтер із гранатових зернят у новій фотосесіїVideo5 лютого, 18:35 • 28966 перегляди
Louis Vuitton представив настільний годинник-вантажівку за 650 тисяч євро5 лютого, 15:30 • 31270 перегляди
"Коли слова зайві": Олена Мозгова показала чоловіка-військового та ніжний момент із донькоюVideo5 лютого, 13:14 • 40196 перегляди
Зірка "Голосу країни" вперше показала доньку та назвала її ім’яPhoto5 лютого, 11:46 • 43291 перегляди
Актуальне
Опалення
Техніка
Дипломатка
«Калібр» (сімейство ракет)
Х-101

Не лише поп: Valeriya Force з реп-маніфестом виступила на Нацвідборі Євробачення

Київ • УНН

 • 1002 перегляди

Співачка Valeriya Force виступила на Нацвідборі Євробачення з піснею "Open Our Hearts", поєднавши поп, реп та український фрагмент. Композиція присвячена жіночій силі та єдності.

Не лише поп: Valeriya Force з реп-маніфестом виступила на Нацвідборі Євробачення

Співачка Valeriya Force взяла участь у Національному відборі на Євробачення з конкурсною піснею "Open Our Hearts". Артистка представила номер у межах телевізійного ефіру, в рамках якого змагається з іншими учасниками за право представляти Україну на міжнародному пісенному конкурсі. Про це пише УНН.

Деталі

Композиція "Open Our Hearts" виконана у форматі сучасного поп-трека з поєднанням кількох музичних стилів. У пісні звучать хорові партії, реп та український фрагмент, які формують цілісну музичну структуру та підсилюють емоційне наповнення номера.

За задумом авторів, композиція зосереджена на темах жіночої сили, внутрішньої енергії та спадковості поколінь. Образ головної героїні символізує внутрішній вогонь, що уособлює пам’ять, коріння та світло, яке передається крізь час.

У тексті пісні закладений меседж про відкритість, збереження гідності та віру в себе. Реп-частина підкреслює образ сучасної жінки — вільної та впевненої, тоді як український фрагмент акцентує увагу на ідеї єдності та спільної сили. У прямому ефірі артистка виступила з балетом. Не можна не згадати костюм, який одягла артистка. Вона приміряла ефектну чорню сукню із блискітками.

В Україні стартував фінал нацвідбору на Євробачення-2026: сьогодні оберуть представника країни на пісенному конкурсі07.02.26, 19:28 • 2168 переглядiв

Станіслав Кармазін

Культура
Музикант
Тренд
Україна