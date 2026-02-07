Не только поп: Valeriya Force с рэп-манифестом выступила на Нацотборе Евровидения
Киев • УНН
Певица Valeriya Force выступила на Нацотборе Евровидения с песней "Open Our Hearts", объединив поп, рэп и украинский фрагмент. Композиция посвящена женской силе и единству.
Певица Valeriya Force приняла участие в Национальном отборе на Евровидение с конкурсной песней "Open Our Hearts". Артистка представила номер в рамках телевизионного эфира, в котором соревнуется с другими участниками за право представлять Украину на международном песенном конкурсе. Об этом пишет УНН.
Подробности
Композиция "Open Our Hearts" выполнена в формате современного поп-трека с сочетанием нескольких музыкальных стилей. В песне звучат хоровые партии, рэп и украинский фрагмент, которые формируют целостную музыкальную структуру и усиливают эмоциональное наполнение номера.
По замыслу авторов, композиция сосредоточена на темах женской силы, внутренней энергии и наследственности поколений. Образ главной героини символизирует внутренний огонь, олицетворяющий память, корни и свет, который передается сквозь время.
В тексте песни заложен месседж об открытости, сохранении достоинства и вере в себя. Рэп-часть подчеркивает образ современной женщины — свободной и уверенной, тогда как украинский фрагмент акцентирует внимание на идее единства и общей силы. В прямом эфире артистка выступила с балетом. Нельзя не упомянуть костюм, который надела артистка. Она примерила эффектное черное платье с блестками.
