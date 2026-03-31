Євробачення запускає азійську версію - що відомо

Євробачення запускає азійську версію, гранд-фінал відбудеться в Бангкоку в листопаді, повідомили організатори, пише УНН.

Деталі

Європейський мовний союз (EBU) оголосив, що разом з Voxovation, S2O Productions та тайським Channel 3, уперше в історії запускає пісенний конкурс Євробачення Азія (Eurovision Song Contest Asia), що дебютує у 2026 році.

Бангкок підтверджено як місто-господар.

Гранд-фінал пісенного конкурсу Євробачення-2026 Азія відбудеться у столиці Таїланду Бангкоку в суботу, 14 листопада 2026 року, і кожен мовник-учасник обере своїх учасників через національні фінали протягом місяців, що передують події.

10 країн вже підтвердили участь, а ще більше країн будуть представлені пізніше.

"У першому багатонаціональному розширенні пісенного конкурсу Євробачення візьмуть участь виконавці та пісні з Південної Кореї, Таїланду, Філіппін та В'єтнаму, а також з Малайзії, Камбоджі та Лаосу, а також Бангладеш, Непалу та Бутану, і очікується, що інші країни приєднаються в міру розширення конкурсу", - вказали організатори.

