81-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН: что известно об открытии в Нью-Йорке

Во вторник, 8 сентября, мировые лидеры соберутся в штаб-квартире Организации Объединённых Наций в Нью-Йорке на 81-ю сессию Генеральной Ассамблеи ООН, в рамках которой состоится ряд встреч на высоком уровне, посвящённых ускорению устойчивого развития и укреплению международного сотрудничества в ответ на глобальные вызовы, пишет УНН.

Что предусматривает повестка дня 81-й сессии Генассамблеи ООН

81-я сессия откроется 8 сентября 2026 года под девизом "Восстановление доверия, управление преобразованиями: Организация Объединённых Наций, работающая на благо всех". Председателем Генассамблеи на этой сессии будет Халилур Рахман из Бангладеш.

Неделя высокого уровня объединит глав государств и правительств, высокопоставленных должностных лиц и других заинтересованных сторон с целью активизации глобального сотрудничества, продвижения Целей устойчивого развития и содействия совместным действиям на благо мира, достоинства, равенства и здоровой планеты.

Ключевым событием станет "Момент целей устойчивого развития", который состоится 18 сентября. Это ежегодное мероприятие, организованное генеральным секретарём ООН, продемонстрирует преобразующие усилия сообществ, стран и регионов и позволит рассмотреть пути ускорения прогресса в достижении Целей устойчивого развития в условиях растущих глобальных вызовов.

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Когда состоятся общие дебаты с участием мировых лидеров

Общая дискуссия начнётся 22 сентября и продлится до 28 сентября, предоставляя мировым лидерам глобальную платформу для изложения своих приоритетов и взглядов на неотложные международные вопросы и будущее многостороннего сотрудничества.

Параллельно с общими дебатами состоится ряд встреч на высоком уровне. 23 сентября лидеры отметят 40-ю годовщину принятия Декларации о праве на развитие, ещё раз подчеркнув важность инклюзивного, справедливого и основанного на широком участии развития.

В тот же день состоится мероприятие высокого уровня, посвящённое климатическим мерам и справедливому переходу, на котором основное внимание будет уделено ускорению энергетического перехода, укреплению энергетической безопасности и продвижению климатической справедливости.

24 сентября на заседании высокого уровня будут рассматриваться экзистенциальные угрозы, связанные с повышением уровня моря, при этом особое внимание будет уделяться малым островным развивающимся государствам и низменным прибрежным районам.

25 сентября состоится заседание высокого уровня, посвящённое профилактике пандемий, подготовке к ним и реагированию на них, которое, как ожидается, завершится принятием политической декларации, ориентированной на конкретные действия.

В рамках сессии высокого уровня также состоится заседание 28 сентября, посвящённое 25-й годовщине Дурбанской декларации и Программы действий, а 29 сентября — пленарное заседание высокого уровня, посвящённое Международному дню полного уничтожения ядерного оружия.

Какие вопросы относительно Украины поднимут на сессии

Высокопоставленный представитель американской администрации в комментарии Радио Свобода накануне заявил, что Соединённые Штаты Америки готовы к проведению очередного раунда переговоров о прекращении российской войны против Украины с участием москвы и Киева.

Чиновник считает предстоящее заседание Генеральной Ассамблеи ООН потенциально полезной возможностью для продолжения дипломатической работы. По его словам, это может позволить сторонам "продолжить с того места, где Джаред и Стив остановились" в выходные.

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