В Генассамблее ООН одобрили резолюцию относительно новой карты мира: в чём её особенность

Генеральная Ассамблея ООН одобрила реформу использования карты мира с более реалистичными масштабами. Соответствующую резолюцию в пятницу поддержали 164 государства, США проголосовали против, шесть стран воздержались, передает УНН со ссылкой на DW.

Детали

Резолюцию внесли Того и Африканский союз, призвав международные организации и государства в будущем использовать карты Equal Earth. Этот тип карты мира более точно отражает фактические размеры континентов: при этом Африка на ней выглядит больше, а Соединенные Штаты уменьшены в размерах.

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Эта карта призвана заменить так называемую карту Меркатора, которая связана с картографом Герардусом Меркатором, родившимся во Фландрии в 1512 году. Карта Меркатора была разработана для морской навигации и искусственно увеличивала области в высоких широтах.

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"Карты формируют наше понимание мира, — заявил министр иностранных дел Того Роберт Дюссе на Генеральной Ассамблее ООН. — Но они никогда не бывают нейтральными". Существует риск того, что они "представляют искаженную картину нашей планеты и укрепляют ошибочные представления, передающиеся из поколения в поколение".

Добавим

Карта типа Equal Earth была создана в 2018 году группой географов, чтобы гарантировать, что изображение континентов максимально точно соответствует их реальным размерам. В результате на ней Африка, Латинская Америка, Южная Азия и Океания изображены значительно большими, чем на обычных картах мира.