Картографический бунт — пользователи массово скачивают приложение, которое отказалось переименовать озеро Онтарио
Киев • УНН
MapQuest сохранил название Lake Ontario вопреки указу Трампа. После этого приложение скачали 80 тысяч человек, а его использование выросло в 50 раз.
Пользователи массово скачивают приложение, которое отказалось переименовать озеро Онтарио в озеро "Америка" по указу президента США Дональда Трампа, передает УНН со ссылкой на Bild.
Детали
Из-за таможенного конфликта с Канадой президент США Дональд Трамп своим указом переименовал озеро Онтарио в озеро "Америка". На его берегу расположен канадский город-миллионник Торонто, многие жители которого высмеяли этот мстительный шаг американского президента как настоящий фарс. Однако американские цифровые сервисы — Google, а затем и Apple — очевидно, не захотели проблем с Белым домом и переименовали озеро. Но одна компания отказалась: MapQuest, бывший пионер цифровых карт, по-прежнему обозначает озеро как "Lake Ontario".
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За этим бунтом стоит технобосс, который, очевидно, не боится конфронтации с Трампом: Майкл Бленд — глава материнской компании MapQuest, System1. Он не скрывает, что поддерживает демократов. Бленд пожертвовал 5000 долларов бывшему вице-президенту Камале Харрис, когда она баллотировалась против Трампа. Генеральный менеджер MapQuest Даг Бергер также не скрывал своей позиции. В социальных сетях он заявил: "Мы не будем менять название!" Трампа даже слегка провоцируют: в заявлении заглавными буквами говорится о "Big Beautiful Map" — отсылке к бывшим публикациям Трампа в Truth Social.
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Примечательно, что картографические бунтари были вознаграждены — многочисленными новыми клиентами: теперь MapQuest значительно опережает Apple и Google по количеству загрузок приложений. 80 тысяч человек в течение нескольких часов скачали его на свои смартфоны. Использование приложения выросло в 50 раз, сообщила компания.
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Бунт против Трампа, таким образом, оказался золотой жилой. В 1990-х годах картографический сервис был лидером, но сегодня MapQuest — скорее карлик, особенно по сравнению с двумя миллиардами ежемесячных пользователей карт Google. Похоже, Трамп ненамеренно сделал этот сервис "снова великим" — пусть и ненадолго.