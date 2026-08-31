Google пошёл на уступки Трампу и переименовал озеро Онтарио в «Озеро Америка»

Google изменил название озера Онтарио на «Озеро Америка» в Google Maps для пользователей в США после соответствующего указа президента Дональда Трампа. Компания объяснила решение обновлением официальной американской системы географических названий, сообщает The Telegraph, пишет УНН.

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Трамп подписал указ о переименовании 27 августа на фоне обострения торгового конфликта США с Канадой. Изменение касается американских федеральных карт и учреждений.

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Google заявил, что придерживается своей многолетней политики отображения названий, содержащихся в официальных государственных источниках. Поэтому пользователи в США теперь видят «Lake America».

В Канаде название озера не изменят

Для пользователей Google Maps в Канаде останется название «Lake Ontario», тогда как в других странах сервис будет показывать оба названия. Между тем Apple Maps по состоянию на воскресенье продолжал называть водоём озером Онтарио.

Канадские власти отвергли решение Трампа. Премьер Онтарио Даг Форд заявил, что озеро носит своё название сотни лет и продолжит называться Онтарио.

Озеро расположено на границе США и Канады и входит в число 5 Великих озёр Северной Америки. Ранее Google аналогичным образом изменил для американских пользователей название Мексиканского залива после указа Трампа о его переименовании в «Американский залив».

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