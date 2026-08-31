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Google пішов на поступки Трампу та перейменував озеро Онтаріо на "Озеро Америка"

Київ • УНН

 • 204 перегляди

Google Maps у США показує озеро Онтаріо як «Lake America» після указу Трампа. У Канаді та Apple Maps назву не змінили.

Google пішов на поступки Трампу та перейменував озеро Онтаріо на "Озеро Америка"

Google змінив назву озера Онтаріо на "Озеро Америка" у Google Maps для користувачів у США після відповідного указу президента Дональда Трампа. Компанія пояснила рішення оновленням офіційної американської системи географічних назв, повідомляє The Telegraph, пише УНН.

Деталі

Трамп підписав указ про перейменування 27 серпня на тлі загострення торговельного конфлікту США з Канадою. Зміна стосується американських федеральних карт та установ.

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Google заявив, що дотримується своєї багаторічної політики відображення назв, які містяться в офіційних державних джерелах. Тому користувачі у США тепер бачать "Lake America".

У Канаді назву озера не змінять

Для користувачів Google Maps у Канаді залишиться назва "Lake Ontario", тоді як в інших країнах сервіс показуватиме обидві назви. Водночас Apple Maps станом на неділю продовжував називати водойму озером Онтаріо.

Канадська влада рішення Трампа відкинула. Прем'єр Онтаріо Даг Форд заявив, що озеро носить свою назву сотні років і продовжуватиме називатися Онтаріо.

Озеро розташоване на кордоні США та Канади й належить до 5 Великих озер Північної Америки. Раніше Google аналогічно змінив для американських користувачів назву Мексиканської затоки після указу Трампа про її перейменування на "Американську затоку".

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Степан Гафтко

Світ
Дейлі телеграф
Даг Форд
Дональд Трамп
Канада
Сполучені Штати Америки
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