Google пішов на поступки Трампу та перейменував озеро Онтаріо на "Озеро Америка"

У Сенаті США закликали Палату представників терміново ухвалити нові санкції проти росії

Депутат держдуми рф закликав застосувати ядерну зброю проти України

Верховний лідер Ірану закликав мусульманські країни об'єднатися проти США та Ізраїлю

У Литві та Чехії біля оборонних компаній з'явилися траурні вінки – підозрюють провокацію спецслужб рф

У Німеччині партія Вагенкнехт хоче разом з AfD виступити проти допомоги Україні

росія посилює "сіру" війну проти Європи - WSJ

росія має відчувати, що війна повертається туди, звідки прийшла - Зеленський про "далекобійні санкції"

Ексклюзив

Початок вересня може бути напруженим: астролог назвала ключові дати для України