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Трамп опублікував ШІ-відео з озброєними "качками Дональда", які охороняють "озеро Америка"

Київ • УНН

 • 20 перегляди

Трамп опублікував ШІ-ролик, де озброєні гуси патрулюють перейменоване ним озеро Онтаріо. Канада та Нью-Йорк відкинули нову назву.

Трамп опублікував ШІ-відео з озброєними "качками Дональда", які охороняють "озеро Америка"

Президент США Дональд Трамп опублікував у Truth Social створене за допомогою штучного інтелекту відео, на якому озброєні "качки Дональда" патрулюють узбережжя озера Онтаріо, яке він своїм указом перейменував на "озеро Америка". Про це повідомляє The Independent, пише УНН.

Деталі

На 34-секундному ролику зображені канадські гуси з характерною зачіскою Трампа та людськими м'язистими руками, які тримають автомати. Птахи марширують уздовж водойми, а на задньому плані видно місто, схоже на Торонто.

Наприкінці відео "качки Дональда" підіймають зброю та стріляють у повітря на тлі феєрверків. Ролик супроводжується написом "Lake America – Protected by Donald Ducks".

Трамп перейменував озеро Онтаріо

Раніше Трамп підписав указ, який зобов'язує федеральні відомства США називати озеро Онтаріо "озером Америка" в офіційних документах. Водночас президент США не може зобов'язати Канаду, американські штати або приватні організації використовувати нову назву.

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Прем'єр-міністр Канади Марк Карні відкинув перейменування та наголосив, що назва озера Онтаріо має понад 400-річну історію. Проти рішення Трампа також виступила влада штату Нью-Йорк та представники корінного народу сенека.

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Степан Гафтко

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