Трамп підписав указ про перейменування озера Онтаріо на озеро Америка

Президент США Дональд Трамп у четвер підписав виконавчий указ про перейменування озера Онтаріо на озеро Америка, і, за його словами, ця зміна набуде чинності негайно, передає УНН із посиланням на Reuters.

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У Білому домі заявили, що указ доручає Міністерству внутрішніх справ та міністру Дугу Бургуму внести цю зміну.

Озеро Онтаріо, одне з п'яти Великих озер Північної Америки, межує як з канадською провінцією Онтаріо, так і зі штатом Нью-Йорк.

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Торговельні переговори між США та Канадою провалилися минулого тижня, і кожна сторона звинувачувала іншу у зриві трьох днів інтенсивних переговорів.

Торговельні переговори США та Канади провалилися через дрібні розбіжності в деталях угоди