Трамп подписал указ о переименовании озера Онтарио в озеро Америка

Президент США Дональд Трамп в четвер подписал указ о переименовании озера Онтарио в озеро Америка, и, по его словам, это изменение вступит в силу немедленно, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

В Белом доме заявили, что указ поручает Министерству внутренних дел и министру Дугу Бургуму внести это изменение.

Озеро Онтарио, одно из пяти Великих озер Северной Америки, граничит как с канадской провинцией Онтарио, так и со штатом Нью-Йорк.

Добавим

Торговые переговоры между США и Канадой провалились на прошлой неделе, и каждая сторона обвиняла другую в срыве трех дней интенсивных переговоров.

Торговые переговоры США и Канады провалились из-за небольших разногласий в деталях соглашения