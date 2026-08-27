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Трамп подписал указ о переименовании озера Онтарио в озеро Америка

Киев • УНН

 • 1170 просмотра

Дональд Трамп заявил о немедленном переименовании озера Онтарио в озеро Америка. Оно граничит с Канадой и штатом Нью-Йорк.

Трамп подписал указ о переименовании озера Онтарио в озеро Америка

Президент США Дональд Трамп в четвер подписал указ о переименовании озера Онтарио в озеро Америка, и, по его словам, это изменение вступит в силу немедленно, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

В Белом доме заявили, что указ поручает Министерству внутренних дел и министру Дугу Бургуму внести это изменение.

Озеро Онтарио, одно из пяти Великих озер Северной Америки, граничит как с канадской провинцией Онтарио, так и со штатом Нью-Йорк.

Добавим

Торговые переговоры между США и Канадой провалились на прошлой неделе, и каждая сторона обвиняла другую в срыве трех дней интенсивных переговоров.

Торговые переговоры США и Канады провалились из-за небольших разногласий в деталях соглашения24.08.26, 00:38 • 4088 просмотров

Антонина Туманова

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