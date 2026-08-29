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У Нідерландах інститут оголосив "червоний рівень тривоги" через екстазі у вигляді Трампа

Київ • УНН

 • 392 перегляди

Таблетки екстазі з високою концентрацією ПММА можуть спричинити перегрів і смерть. Їх упізнають за зображенням Трампа та написами NL і Trump.

У Нідерландах інститут оголосив "червоний рівень тривоги" через екстазі у вигляді Трампа
Фото: Trimbos Institute

Нідерландський інститут з питань наркозалежності та психічного здоров’я оголосив "червону тривогу" щодо потенційно смертельних таблеток екстазі у формі голови президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє пресслужба інституту, передає УНН

Деталі 

"Минулого тижня до одного з центрів тестування Системи інформації та моніторингу наркотиків (DIMS) було здано кілька таблеток екстазі, які, як виявилося, містили дуже високу концентрацію речовини ПММА. Нідерландський судово-медичний інститут (NFI) також нещодавно проаналізував подібну таблетку. Вживання цієї таблетки може призвести до перегріву організму з можливим летальним наслідком", - йдеться у повідомленні. 

Йдеться про таблетку двох різних кольорів (були виявлені різні комбінації) із зображенням Трампа на лицьовій стороні та лінією розлому на звороті, над якою зверху розміщено напис "NL", а знизу - "Trump". З травня DIMS через додаток Red Alert вже застерігає від вживання таблеток, що містять, окрім МДМА, також невелику кількість ПММА.

ПММА (пара-метоксиметамфетамін) - це речовина, дуже схожа на МДМА, діючу речовину екстазі. Ефект настає пізніше, а тонізуюча дія часто не проявляється. Це збільшує ризик передозування. Через кілька годин після вживання ПММА можуть раптово виникнути різні симптоми, такі як нудота, прискорене серцебиття, судоми та різке підвищення температури тіла.

Нагадаємо 

У межах міжнародної спецоперації "Рубікон" з викриття наркобізнесу проведено 1209 обшуків, викрито 367 підозрюваних, 42 нарколабораторії та 138 складів, вилучено лише понад тонну готових наркотиків, 50 автомобілів, близько чверті мільйона доларів в різних валютах. 

Павло Башинський

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Дональд Трамп