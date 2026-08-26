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Спецоперація "Рубікон" викрила наркомережу з понад 360 підозрюваними - знайшли наркотиків, майна і грошей на пів мільярда

Київ • УНН

 • 1174 перегляди

Провели 1209 обшуків і вилучили понад тонну наркотиків та 22 тонни прекурсорів. Загальна вартість вилученого перевищила 540 млн грн.

Спецоперація "Рубікон" викрила наркомережу з понад 360 підозрюваними - знайшли наркотиків, майна і грошей на пів мільярда

У межах міжнародної спецоперації "Рубікон" з викриття наркобізнесу проведено 1209 обшуків, викрито 367 підозрюваних, 42 нарколабораторії та 138 складів, вилучено лише понад тонну готових наркотиків, 50 автомобілів, близько чверті мільйона доларів в різних валютах, повідомили у середу в Офісі Генпрокурора, пише УНН.

Деталі

"Завершено масштабну міжнародну спецоперацію "Рубікон", спрямовану на ліквідацію транснаціональної системи промислового виробництва та збуту наркотиків і психотропних речовин", - ідеться у повідомленні.

Спільні слідчі та оперативні заходи правоохоронців України, Польщі та Молдови тривали з лютого цього року за участі Європолу.

За даними слідства, мережа охоплювала повний цикл наркобізнесу - від контрабанди прекурсорів та виготовлення психотропів до їх зберігання, логістики, онлайн-збуту та легалізації коштів.

За даними прокуратури, "прекурсори з країн ЄС контрабандою доставляли до України та Польщі. У підпільних лабораторіях із них виготовляли α-PVP, амфетамін, мефедрон та інші психотропні речовини. Лабораторії облаштовували в орендованих приватних будинках, дачних кооперативах, гаражах і покинутих промислових приміщеннях".

"Готові наркотики фасували на підпільних складах, відправляли поштовими службами та поширювали через "закладників". Збут здійснювали через понад 130 анонімних майданчиків у месенджерах і чат-ботах. Розрахунки переважно проводили у криптовалюті", - зазначили в Офісі Генпрокурора.

Спецоперація, як зазначається, проходила у три етапи. Правоохоронці припинили роботу нарколабораторій і складів, перекрили транскордонні канали постачання прекурсорів, задокументували понад 100 оперативних закупок, встановили відправників, адміністраторів онлайн-магазинів та місця зберігання наркотиків. На завершальному етапі ліквідовано залишкові осередки мережі та затримано її учасників.

За результатами трьох етапів в Україні:

  • проведено 1209 обшуків;
    • 367 особам повідомлено про підозру;
      • ліквідовано 42 нарколабораторії;
        • припинено роботу 138 складів готової наркопродукції;
          • викрито 56 наркошопів.

            "Із незаконного обігу вилучено понад тонну готової наркопродукції та 22 тонни прекурсорів, з яких, за попередніми розрахунками, можна було виготовити понад 4 тонни наркотиків. Також вилучено 50 автомобілів, 1,6 млн грн, 167 тис. доларів США та 39 тис. євро. Загальна вартість вилученого за цінами "чорного" ринку становить понад 540 млн грн", - повідомили в Офісі Генпрокурора.

            За попередніми підрахунками, вилучена наркопродукція та сировина - це кілька мільйонів потенційних доз, які не потрапили до незаконного обігу.

            В Україні провели другий етап спецоперації "Рубікон": вилучено наркотиків на майже 70 млн грн19.06.26, 10:59 • 4796 переглядiв

            Юлія Шрамко

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