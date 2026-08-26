Спецоперация "Рубикон" разоблачила наркосеть с более чем 360 подозреваемыми - обнаружены наркотики, имущество и деньги на полмиллиарда

В рамках международной спецоперации "Рубикон" по разоблачению наркобизнеса проведено 1209 обысков, разоблачены 367 подозреваемых, 42 нарколаборатории и 138 складов, изъято более тонны готовых наркотиков, 50 автомобилей, около четверти миллиона долларов в разных валютах, сообщили в среду в Офисе Генпрокурора, пишет УНН.

Детали

"Завершена масштабная международная спецоперация "Рубикон", направленная на ликвидацию транснациональной системы промышленного производства и сбыта наркотиков и психотропных веществ", — говорится в сообщении.

Совместные следственные и оперативные мероприятия правоохранителей Украины, Польши и Молдовы продолжались с февраля этого года при участии Европола.

По данным следствия, сеть охватывала полный цикл наркобизнеса — от контрабанды прекурсоров и изготовления психотропов до их хранения, логистики, онлайн-сбыта и легализации средств.

По данным прокуратуры, "прекурсоры из стран ЕС контрабандой доставляли в Украину и Польшу. В подпольных лабораториях из них изготавливали α-PVP, амфетамин, мефедрон и другие психотропные вещества. Лаборатории оборудовали в арендованных частных домах, дачных кооперативах, гаражах и заброшенных промышленных помещениях".

"Готовые наркотики фасовали на подпольных складах, отправляли почтовыми службами и распространяли через "закладчиков". Сбыт осуществляли через более 130 анонимных площадок в мессенджерах и чат-ботах. Расчёты преимущественно проводили в криптовалюте", — отметили в Офисе Генпрокурора.

Спецоперация, как отмечается, проходила в три этапа. Правоохранители прекратили работу нарколабораторий и складов, перекрыли трансграничные каналы поставки прекурсоров, задокументировали более 100 оперативных закупок, установили отправителей, администраторов онлайн-магазинов и места хранения наркотиков. На завершающем этапе ликвидированы оставшиеся ячейки сети и задержаны её участники.

По результатам трёх этапов в Украине:

проведено 1209 обысков;

367 лицам сообщено о подозрении;

ликвидированы 42 нарколаборатории;

прекращена работа 138 складов готовой наркопродукции;

разоблачены 56 наркошопов.

"Из незаконного оборота изъято более тонны готовой наркопродукции и 22 тонны прекурсоров, из которых, по предварительным расчётам, можно было изготовить более 4 тонн наркотиков. Также изъято 50 автомобилей, 1,6 млн грн, 167 тыс. долларов США и 39 тыс. евро. Общая стоимость изъятого по ценам "чёрного" рынка составляет более 540 млн грн", — сообщили в Офисе генпрокурора.

По предварительным подсчётам, изъятая наркопродукция и сырьё — это несколько миллионов потенциальных доз, которые не попали в незаконный оборот.

В Украине провели второй этап спецоперации "Рубикон": изъято наркотиков на почти 70 млн грн