В Украине провели второй этап спецоперации "Рубикон": изъято наркотиков на почти 70 млн грн

Правоохранители провели второй этап масштабной антинаркотической спецоперации "Рубикон", сообщили в Нацполиции в пятницу, пишет УНН.

Детали

Операция реализована при координации Департамента по борьбе с наркопреступностью, Главного следственного управления Национальной полиции Украины и при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора и областных прокуратур.

К проведению второго этапа операции было привлечено более 1000 правоохранителей: подразделения по борьбе с наркопреступностью, следственные подразделения, сотрудники главных управлений Национальной полиции в областях и городе Киеве при процессуальном руководстве областных и окружных прокуратур. Мероприятия проводились во взаимодействии с Военной службой правопорядка в Вооруженных Силах Украины и ГУ ГСЧС Украины в Черновицкой области.

В ходе спецоперации правоохранители задокументировали деятельность лиц, причастных к обустройству нарколабораторий и организации, администрированию и обеспечению функционирования масштабной системы сбыта наркопродукции. Речь идет не только о непосредственных лаборантах и сбытчиках, но и об участниках инфраструктуры, которые обеспечивали работу онлайн-магазинов, каналов коммуникации, логистику, финансовые расчеты и другие элементы незаконного наркорынка.

Документирование преступной деятельности осуществлялось с применением комплексного подхода: оперативной работы, следственных действий, криминального анализа, OSINT-инструментов и блокчейн-разведки. Это позволило установить связи между участниками преступных групп, каналы сбыта, цифровые следы, финансовые потоки, криптовалютные транзакции и другие ключевые элементы деятельности наркогруппировок.

Стоимость изъятой наркопродукции по ценам "черного" рынка составляет почти 70 миллионов гривен.

Так, на Буковине ликвидировали лабораторию по изготовлению психотропного вещества alpha-PVP и перекрыли канал поставки психотропа "клиентам" из разных регионов государства. Всего изъяли "товара" на почти 44 миллиона гривен и задержали двух членов наркогруппировки.

В Киеве ликвидировали лабораторию по изготовлению психотропного вещества амфетамин, которое в дальнейшем реализовывали на территории столицы. Организатор задержан.

На Полтавщине задержали двух организаторов схемы незаконного оборота прекурсора "фенилнитропропен". В ходе проведения обысков у них изъяли около 14 килограммов прекурсора, из которого можно было бы изготовить почти 14 кг амфетамина.

По результатам второго этапа спецоперации "Рубикон":

установлено более 400 лиц, причастных к наркодеятельности, из которых 146 уже уведомлены о подозрении в совершении уголовных правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ;

ликвидирована лаборатория по производству a-PVP и три по производству амфетамина;

изъято почти 90 кг наркопродукции, из которых: 67 кг - a-PVP; 4 кг каннабиса; 3,6 кг – амфетамина; 1,3 кг – мефедрона и другие. Также - более 570 литров прекурсоров;

прекращена деятельность каналов онлайн-сбыта наркотических средств и психотропных веществ.

Напомним

Это продолжение масштабной операции "Рубикон", о первых результатах которой в феврале сообщал Генеральный прокурор Руслан Кравченко. Тогда была раскрыта транснациональная сеть наркобизнеса с полным циклом работы - от поставки прекурсоров из стран ЕС и промышленного производства до логистики и сбыта в Украине, Польше, Грузии и Молдове.