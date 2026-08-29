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Financial Times
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В Нидерландах институт объявил «красный уровень тревоги» из-за экстази в виде Трампа

Киев • УНН

 • 828 просмотра

Таблетки экстази с высокой концентрацией ПММА могут вызвать перегрев и смерть. Их узнают по изображению Трампа и надписям NL и Trump.

В Нидерландах институт объявил «красный уровень тревоги» из-за экстази в виде Трампа
Фото: Trimbos Institute

Нидерландский институт по вопросам наркотической зависимости и психического здоровья объявил «красную тревогу» из-за потенциально смертельно опасных таблеток экстази в форме головы президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает пресс-служба института, передаёт УНН

Детали 

«На прошлой неделе в один из центров тестирования Системы информации и мониторинга наркотиков (DIMS) сдали несколько таблеток экстази, которые, как выяснилось, содержали очень высокую концентрацию вещества ПММА. Нидерландский институт судебной медицины (NFI) также недавно проанализировал подобную таблетку. Употребление этой таблетки может привести к перегреву организма с возможным летальным исходом», — говорится в сообщении. 

Речь идёт о таблетке двух разных цветов (были обнаружены различные комбинации) с изображением Трампа на лицевой стороне и линией разлома на обратной стороне, над которой сверху размещена надпись «NL», а снизу — «Trump». С мая DIMS через приложение Red Alert уже предостерегает от употребления таблеток, содержащих, помимо МДМА, также небольшое количество ПММА.

ПММА (пара-метоксиметамфетамин) — это вещество, очень похожее на МДМА, действующее вещество экстази. Эффект наступает позже, а тонизирующее действие часто не проявляется. Это увеличивает риск передозировки. Через несколько часов после употребления ПММА могут внезапно возникнуть различные симптомы, такие как тошнота, учащённое сердцебиение, судороги и резкое повышение температуры тела.

Напомним 

В рамках международной спецоперации «Рубикон» по разоблачению наркобизнеса проведено 1209 обысков, разоблачены 367 подозреваемых, 42 нарколаборатории и 138 складов, изъято лишь более тонны готовых наркотиков, 50 автомобилей, около четверти миллиона долларов в разных валютах. 

Павел Башинский

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Дональд Трамп