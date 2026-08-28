Карні відкинув перейменування озера Онтаріо Трампом на озеро Америка
Київ • УНН
Прем’єр Канади Марк Карні заявив, що канадці й надалі називатимуть озеро Онтаріо його традиційною назвою. Трамп підписав указ про перейменування.
Прем’єр-міністр Канади Марк Карні відреагував на рішення президента США Дональда Трампа перейменувати озера Онтаріо на озеро Америка. Він заявив, що канадці й надалі називатимуть озеро Онтаріо його традиційною назвою, повідомляє УНН.
Деталі
Назва "Озеро Онтаріо" походить від слова "Ontari’io" з мови племені вендатів, яке, що цілком доречно, означає "озеро прекрасне, озеро велике". Ця назва має понад 400 років і з’явилася ще до утворення Канадської Конфедерації та проголошення Декларації незалежності Сполучених Штатів Америки
Очільник уряду Канади додав, що Америка змінюється, а з нею змінюються її торговельні відносини, зовнішня політика, національні пам’ятки, гідроніми.
Канадці також знають, що називати речі своїми іменами означає називати це озеро Онтаріо - тоді, зараз і завжди
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп підписав виконавчий указ про перейменування озера Онтаріо на озеро Америка. У Білому домі заявили, що указ доручає Міністерству внутрішніх справ та міністру Дугу Бургуму внести цю зміну.