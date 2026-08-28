Карни отверг переименование Трампом озера Онтарио в озеро Америка
Киев • УНН
Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что канадцы и впредь будут называть озеро Онтарио его традиционным названием. Трамп подписал указ о переименовании.
Премьер-министр Канады Марк Карни отреагировал на решение президента США Дональда Трампа переименовать озеро Онтарио в озеро Америка. Он заявил, что канадцы и впредь будут называть озеро Онтарио его традиционным названием, сообщает УНН.
Подробности
Название "Озеро Онтарио" происходит от слова "Ontari’io" из языка племени вендатов, которое, что вполне уместно, означает "озеро прекрасное, озеро великое". Этому названию более 400 лет, и оно появилось ещё до образования Канадской конфедерации и провозглашения Декларации независимости Соединённых Штатов Америки
Глава правительства Канады добавил, что Америка меняется, а вместе с ней меняются её торговые отношения, внешняя политика, национальные достопримечательности, гидронимы.
Канадцы также знают, что называть вещи своими именами означает называть это озеро Онтарио — тогда, сейчас и всегда
Напомним
Президент США Дональд Трамп подписал указ о переименовании озера Онтарио в озеро Америка. В Белом доме заявили, что указ поручает Министерству внутренних дел и министру Дугу Бургуму внести это изменение.