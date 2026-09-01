Трамп лично попросил Apple переименовать озеро Онтарио в «Озеро Америка» — Reuters

Президент США Дональд Трамп лично обратился к Apple по поводу изменения названия озера Онтарио на «Озеро Америка» в картах компании. Apple может внести соответствующие изменения в ближайшее время, сообщает Reuters со ссылкой на министра внутренних дел США Дага Бургама, пишет УНН.

Детали

Президент обратился непосредственно к Apple, поэтому я уверен, что вскоре мы сможем увидеть эти изменения и в Лейк-Америке — заявил Бургам в интервью Fox Business.

Apple пока публично не прокомментировала возможное изменение названия. Reuters также не удалось оперативно получить комментарий компании.

Ранее Трамп подписал указ о переименовании озера Онтарио — самого маленького из 5 Великих озер — в «Озеро Америка». Решение было принято на фоне обострения торгового противостояния США и Канады и введения странами взаимных пошлин на товары на миллиарды долларов.

Карни отверг переименование Трампом озера Онтарио в озеро Америка

Президентский указ изменяет название в Информационной системе географических названий США, которая устанавливает стандарты для официальных американских карт.

В то же время решение Вашингтона не влияет на правила наименования географических объектов в Канаде или на то, как озеро называют в других странах. Google Maps уже начал показывать название «Озеро Америка» пользователям в США.

Google пошёл на уступки Трампу и переименовал озеро Онтарио в «Озеро Америка»