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Трамп особисто попросив Apple перейменувати озеро Онтаріо на "Озеро Америка" – Reuters

Київ • УНН

 • 2178 перегляди

Трамп особисто звернувся до Apple щодо перейменування озера Онтаріо в картах. Google Maps уже показує нову назву користувачам у США.

Трамп особисто попросив Apple перейменувати озеро Онтаріо на "Озеро Америка" – Reuters

Президент США Дональд Трамп особисто звернувся до Apple щодо зміни назви озера Онтаріо на "Озеро Америка" у картах компанії. Apple може внести відповідні зміни найближчим часом, повідомляє Reuters із посиланням на міністра внутрішніх справ США Дага Бургума, пише УНН.

Деталі

Президент звернувся безпосередньо до Apple, тому я впевнений, що ми можемо побачити ці зміни незабаром і в Лейк-Америці

– заявив Бургум в інтерв'ю Fox Business.

Apple поки публічно не прокоментувала можливу зміну назви. Reuters також не вдалося оперативно отримати коментар компанії.

Раніше Трамп підписав указ про перейменування озера Онтаріо – найменшого з 5 Великих озер – на "Озеро Америка". Рішення ухвалили на тлі загострення торговельного протистояння США та Канади і запровадження країнами взаємних мит на товари на мільярди доларів.

Карні відкинув перейменування озера Онтаріо Трампом на озеро Америка28.08.26, 12:52 • 4103 перегляди

Президентський указ змінює назву в Інформаційній системі географічних назв США, яка встановлює стандарти для офіційних американських карт.

Водночас рішення Вашингтона не впливає на правила найменування географічних об'єктів у Канаді або на те, як озеро називають в інших країнах. Google Maps уже почав показувати назву "Озеро Америка" користувачам у США.

Google пішов на поступки Трампу та перейменував озеро Онтаріо на "Озеро Америка"31.08.26, 05:38 • 18225 переглядiв

Степан Гафтко

Світ
Reuters
Дональд Трамп
Канада
Сполучені Штати Америки
Apple