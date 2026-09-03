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Картографічний бунт - користувачі масово завантажують додаток, який відмовився перейменувати озеро Онтаріо

Київ • УНН

 • 1402 перегляди

MapQuest зберіг назву Lake Ontario всупереч указу Трампа. Після цього додаток завантажили 80 тисяч людей, а його використання зросло у 50 разів.

Картографічний бунт - користувачі масово завантажують додаток, який відмовився перейменувати озеро Онтаріо

Користувачі масово завантажують додаток, який відмовився перейменувати озеро Онтаріо на озеро "Америка" за указом президента США Дональда Трампа, передає УНН із посиланням на Bild.

Деталі

Через митний конфлікт із Канадою президент США Дональд Трамп своїм указом перейменував озеро Онтаріо на озеро "Америка". На його березі розташоване канадське місто-мільйонник Торонто, багато жителів якого висміяли цей мстивий крок американського президента як справжній фарс. Однак американські цифрові сервіси – Google, а потім і Apple – очевидно, не захотіли проблем із Білим домом та перейменували озеро. Але одна компанія відмовилася: MapQuest, колишній піонер цифрових карток, як і раніше, позначає озеро як "Lake Ontario".

Google пішов на поступки Трампу та перейменував озеро Онтаріо на "Озеро Америка"31.08.26, 05:38 • 18520 переглядiв

За цим бунтом стоїть технобос, який, очевидно, не боїться конфронтації з Трампом: Майкл Бленд – голова материнської компанії MapQuest, System1. Він не приховує, що підтримує демократів. Бленд пожертвував 5000 доларів колишній віце-президенту Камалі Харріс, коли вона балотувалася проти Трампа. Генеральний менеджер MapQuest Даг Бергер теж не приховував своєї позиції. У соціальних мережах він заявив: "Ми не мінятимемо назву!" Трампа навіть злегка провокують: у заяві великими літерами йдеться про "Big Beautiful Map" - відсилання до колишніх публікацій Трампа в Truth Social.

Трамп особисто попросив Apple перейменувати озеро Онтаріо на "Озеро Америка" – Reuters01.09.26, 06:33 • 6687 переглядiв

Примітно, що картографічні бунтарі були винагороджені — численними новими клієнтами: MapQuest тепер значно випереджає Apple і Google за кількістю завантажень додатків. 80 тисяч осіб протягом кількох годин завантажили його на свої смартфони. Використання програми зросло в 50 разів, повідомила компанія.

Трамп підписав указ про перейменування озера Онтаріо на озеро Америка27.08.26, 20:56 • 13859 переглядiв

Бунт проти Трампа, таким чином, виявився золотою жилою. У 1990-х роках картографічний сервіс був лідером, але сьогодні MapQuest швидше карлик, особливо в порівнянні з двома мільярдами щомісячних користувачів карт Google. Схоже, Трамп ненавмисно зробив цей сервіс "великим знову" — хоч би й ненадовго.

Антоніна Туманова

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Камала Гарріс
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Канада
Сполучені Штати Америки
Apple
Google