Картографічний бунт - користувачі масово завантажують додаток, який відмовився перейменувати озеро Онтаріо
Київ • УНН
MapQuest зберіг назву Lake Ontario всупереч указу Трампа. Після цього додаток завантажили 80 тисяч людей, а його використання зросло у 50 разів.
Користувачі масово завантажують додаток, який відмовився перейменувати озеро Онтаріо на озеро "Америка" за указом президента США Дональда Трампа, передає УНН із посиланням на Bild.
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Через митний конфлікт із Канадою президент США Дональд Трамп своїм указом перейменував озеро Онтаріо на озеро "Америка". На його березі розташоване канадське місто-мільйонник Торонто, багато жителів якого висміяли цей мстивий крок американського президента як справжній фарс. Однак американські цифрові сервіси – Google, а потім і Apple – очевидно, не захотіли проблем із Білим домом та перейменували озеро. Але одна компанія відмовилася: MapQuest, колишній піонер цифрових карток, як і раніше, позначає озеро як "Lake Ontario".
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За цим бунтом стоїть технобос, який, очевидно, не боїться конфронтації з Трампом: Майкл Бленд – голова материнської компанії MapQuest, System1. Він не приховує, що підтримує демократів. Бленд пожертвував 5000 доларів колишній віце-президенту Камалі Харріс, коли вона балотувалася проти Трампа. Генеральний менеджер MapQuest Даг Бергер теж не приховував своєї позиції. У соціальних мережах він заявив: "Ми не мінятимемо назву!" Трампа навіть злегка провокують: у заяві великими літерами йдеться про "Big Beautiful Map" - відсилання до колишніх публікацій Трампа в Truth Social.
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Примітно, що картографічні бунтарі були винагороджені — численними новими клієнтами: MapQuest тепер значно випереджає Apple і Google за кількістю завантажень додатків. 80 тисяч осіб протягом кількох годин завантажили його на свої смартфони. Використання програми зросло в 50 разів, повідомила компанія.
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Бунт проти Трампа, таким чином, виявився золотою жилою. У 1990-х роках картографічний сервіс був лідером, але сьогодні MapQuest швидше карлик, особливо в порівнянні з двома мільярдами щомісячних користувачів карт Google. Схоже, Трамп ненавмисно зробив цей сервіс "великим знову" — хоч би й ненадовго.