У Генасамблеї ООН схвалили резолюцію щодо нової карти світу: в чому її особливість
Київ • УНН
164 країни підтримали використання карт Equal Earth, що точніше передають розміри континентів. США проголосували проти резолюції.
Генеральна Асамблея ООН ухвалила реформу використання карти світу з більш реалістичними масштабами. Відповідну резолюцію у п'ятницю підтримали 164 держави, США проголосували проти, шість країн утрималися, передає УНН із посиланням на DW.
Деталі
Резолюцію внесли Того та Африканський союз, закликавши міжнародні організації та держави у майбутньому використовувати карти Equal Earth. Цей тип карти світу більш точно відображає фактичні розміри континентів, при цьому Африка на ній виглядає більшою, а Сполучені Штати зменшені у розмірах.
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Ця карта покликана замінити так звану карту Меркатора, яка перегукується з картографом Герардусом Меркатором, який народився у Фландрії 1512 року. Карта Меркатора була розроблена для морської навігації та штучно збільшувала області у високих широтах.
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"Карти формують наше розуміння світу, - заявив міністр закордонних справ Того Роберт Дюссе у Генеральній Асамблеї ООН. - Але вони ніколи не бувають нейтральними". Існує ризик того, що вони "представляють спотворену картину нашої планети і зміцнюють хибні уявлення, що передаються з покоління до покоління".
Додамо
Карта типу Equal Earth була створена у 2018 році групою географів, щоб гарантувати, що зображення континентів максимально точно відповідає їхнім реальним розмірам. В результаті на ній Африка, Латинська Америка, Південна Азія та Океанія зображені значно більшими, ніж на звичайних картах світу.