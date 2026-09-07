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81-ша сесія Генасамблеї ООН: що відомо про відкриття у Нью-Йорку

Київ • УНН

 • 1006 перегляди

Сесія ООН відкриється 8 вересня 2026 року під головуванням Халілура Рахмана. Загальні дебати триватимуть 22–28 вересня, можливі переговори щодо України.

81-ша сесія Генасамблеї ООН: що відомо про відкриття у Нью-Йорку

У вівторок, 8 вересня, світові лідери зберуться в штаб-квартирі Організації Об’єднаних Націй у Нью-Йорку на 81-шу сесію Генеральної Асамблеї ООН, в рамках якої відбудеться низка зустрічей на високому рівні, присвячених прискоренню сталого розвитку та зміцненню міжнародної співпраці у відповідь на глобальні виклики, пише УНН.

Що передбачає порядок денний 81-ї сесії Генасамблеї ООН

81-ша сесія відкриється 8 вересня 2026 року під гаслом "Відновлення довіри, управління трансформацією: Організація Об’єднаних Націй, яка працює на благо всіх". Головою генасамблеї на цій сесії буде Халілур Рахман із Бангладешу.

Тиждень високого рівня об’єднає глав держав і урядів, високопосадовців та інших зацікавлених сторін з метою активізації глобальної співпраці, просування Цілей сталого розвитку та сприяння спільним діям на благо миру, гідності, рівності та здорової планети.

Ключовою подією стане "Момент цілей сталого розвитку", який відбудеться 18 вересня. Цей щорічний захід, організований генеральним секретарем ООН, продемонструє трансформаційні зусилля громад, країн та регіонів і дозволить розглянути шляхи прискорення прогресу у досягненні Цілей сталого розвитку в умовах зростаючих глобальних викликів.

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Коли відбудуться загальні дебати за участю світових лідерів

Загальна дискусія розпочнеться 22 вересня і триватиме до 28 вересня, надаючи світовим лідерам глобальну платформу для викладення своїх пріоритетів та поглядів на нагальні міжнародні питання та майбутнє багатостороннього співробітництва.

Паралельно з загальними дебатами відбудеться низка зустрічей на високому рівні. 23 вересня лідери вшанують 40-ту річницю прийняття Декларації про право на розвиток, ще раз підкресливши важливість інклюзивного, справедливого та заснованого на широкій участі розвитку.

Того ж дня відбудеться захід на високому рівні, присвячений кліматичним заходам та справедливому переходу, на якому основна увага буде приділена прискоренню енергетичного переходу, зміцненню енергетичної безпеки та просуванню кліматичної справедливості.

24 вересня на засіданні високого рівня розглядатимуться екзистенційні загрози, пов’язані з підвищенням рівня моря, при цьому особлива увага приділятиметься малим острівним державам, що розвиваються, та низинним прибережним районам.

25 вересня відбудеться засідання високого рівня, присвячене профілактиці пандемій, готовності до них та реагуванню на них, яке, як очікується, завершиться ухваленням політичної декларації, орієнтованої на конкретні дії.

У рамках сесії високого рівня також відбудеться засідання 28 вересня, присвячене 25-й річниці Дурбанської декларації та Програми дій, а 29 вересня - пленарне засідання високого рівня, присвячене Міжнародному дню повного знищення ядерної зброї.

Які питання щодо України піднімуть на сесії

Високопоставлений представник американської адміністрації у коментарі Радіо Свобода напередодні заявив, що Сполучені Штати Америки готові до проведення чергового раунду переговорів щодо припинення російської війни проти України за участю москви та Києва.

Чиновник вважає майбутнє засідання Генеральної Асамблеї ООН потенційно корисною нагодою для продовження дипломатичної роботи. За його словами, це може дозволити сторонам "продовжити з того місця, де Джаред і Стів зупинилися" у вихідні.

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Павло Башинський

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