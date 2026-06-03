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В столице Индии в результате пожара в мини-отеле погиб по меньшей мере 21 человек

Киев • УНН

 • 672 просмотра

В Нью-Дели в результате пожара в здании для пациентов погиб 21 человек. Более 40 человек спасены, власти проверяют законность работы заведения.

В столице Индии в результате пожара в мини-отеле погиб по меньшей мере 21 человек

По меньшей мере 21 человек погиб, еще десятки пострадали в результате масштабного пожара в многоэтажном здании в столице Индии Нью-Дели. Среди жертв есть иностранцы из стран Южной Азии, которые приехали в Индию на лечение или сопровождали родственников. Об этом пишет BBC, передает УНН.

Детали

Пожар произошел в районе Мальвия Нагар. По данным местных СМИ, здание функционировало как отель типа bed-and-breakfast для пациентов и их родственников, проходивших лечение в расположенной рядом частной больнице.

Полиция сообщила, что более 40 человек удалось спасти и госпитализировать. Точное количество людей, находившихся внутри на момент возгорания, пока неизвестно.

Причины пожара еще устанавливаются.

Пожар удалось взять под контроль довольно быстро. Мы полностью очистили здание и передали его полиции

- заявил представитель пожарной службы АК Малик.

Министр Дели Ашиш Суд сообщил, что власти проверяют, имело ли здание необходимые разрешения для работы в качестве гостиничного заведения. По его словам, все причастные к возможным нарушениям будут привлечены к уголовной ответственности.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил соболезнования семьям погибших и объявил о компенсациях. Семьи жертв получат по 200 тысяч рупий, а пострадавшие – по 50 тысяч рупий.

В соцсетях и на индийских телеканалах распространили кадры масштабного пожара. На видео видно, как пламя охватило здание, а люди на верхних этажах пытались спастись.

Очевидцы рассказали, что огонь распространялся очень быстро, из-за чего люди оказались заблокированы.

Люди начали выпрыгивать со второго и третьего этажей. Мы вынесли матрасы из магазина рядом и разложили их на дороге

- рассказал агентству ANI местный житель Васим Радж.

Другой свидетель, Шер Хан, заявил, что люди в ловушке звали на помощь.

Кое-кто прыгал с третьего этажа даже с маленькими детьми. Одна женщина сказала, что сломала ногу

- сообщил он.

Местный депутат Сатиш Упадхьяй заявил, что среди людей в здании были граждане Бангладеш и других стран Южной Азии, прибывшие в Индию на лечение.

BBC отмечает, что масштабные пожары в Индии остаются распространенным явлением из-за плохого соблюдения правил безопасности. Предыдущие расследования неоднократно выявляли проблемы с электропроводкой, недостаточные проверки и использование зданий не по назначению.

Мощный взрыв на фабрике фейерверков потряс Мальту - повреждены дома, есть пострадавшие01.06.26, 12:40 • 5839 просмотров

Андрей Тимощенков

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Бангладеш