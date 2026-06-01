Мощный взрыв на фабрике фейерверков потряс Мальту - повреждены дома, есть пострадавшие

Киев • УНН

 • 868 просмотра

На Мальте произошел мощный взрыв на фабрике фейерверков Lourdes Fireworks Factory. В результате инцидента повреждены дома и травмированы два человека.

В районе Салина на Мальте утром 30 мая произошел мощный взрыв на фабрике фейерверков Lourdes Fireworks Factory. В результате инцидента повреждены жилые дома и фермы, два человека получили легкие травмы. Об этом сообщает Times of Malta, пишет УНН.

Взрыв был слышен по всему острову

Первый взрыв прогремел около 6:30 утра по местному времени. После него последовала серия меньших детонаций, а над районом поднялся густой столб дыма, который был виден из разных частей острова.

Местные жители сообщали, что от ударной волны дрожали окна и двери даже в отдаленных районах страны.

"Казалось, будто кто-то ударил по дому гигантским молотом", – рассказал местный житель Эдвард Мерсиека.

Пострадали люди и здания

По данным полиции, всех работников фабрики и жителей соседних домов удалось оперативно эвакуировать.

Двое мужчин в возрасте 47 и 67 лет, работавших на полях неподалеку, были госпитализированы с легкими травмами и шоком.

Во многих домах взрывной волной выбило стекла и двери. Камни и обломки разлетались на значительное расстояние, повреждая автомобили и здания. Сообщается также о незначительном травмировании курьера из-за обломков.

Есть опасения относительно гибели скота

После взрыва власти эвакуировали людей с прилегающих территорий из-за риска новых детонаций. В то же время фермеры временно не могли попасть в хозяйства, чтобы проверить состояние животных.

Организация MaYA Foundation сообщила о значительных повреждениях ферм и возможной гибели скота.

"Для фермеров животные – это не просто цифры. Это годы труда, ежедневного ухода и источник существования целых семей", – заявили в организации.

Фабрика уже взрывалась ранее

Местные СМИ напоминают, что эта же фабрика фейерверков взрывалась в 2018 году. Тогда двое мужчин получили тяжелые травмы.

Инцидент также вызвал у жителей ассоциации с другими трагедиями на Мальте, связанными с незаконным производством или хранением взрывчатки, которые ранее приводили к гибели людей и разрушению жилых домов.

Пять человек погибли при взрыве на оборонном заводе в Южной Корее01.06.26, 09:47 • 2000 просмотров

Андрей Тимощенков

Новости Мира
Взрывы
Эвакуация
Пожары
Недвижимость
Животные
Мальта